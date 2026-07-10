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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق ميزة جديدة للكشف عن الإعلانات المنشأة بالذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم
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بدأت شركة جوجل Google، طرح ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت الإعلانات التي يشاهدونها قد أنشئت أو عدلت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت جوجل أن الذكاء الاصطناعي يتيح للشركات إنشاء إعلانات بسهولة أكبر، وعرض منتجاتها في بيئات متنوعة، إلى جانب خفض تكاليف التصوير الفوتوغرافي التقليدي لمنتجات التجارة الإلكترونية. 

جوجل تطلق ميزة جديدة للكشف عن إعلانات الذكاء الاصطناعي

ورغم أن جوجل تحظر الإعلانات المضللة والخادعة، فإن بعض الإعلانات قد تتضمن محتوى اصطناعيا أو معدلا رقميا باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أن يكون مضللا بشكل مباشر. وحتى الآن، كانت جوجل تشترط الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات الانتخابية فقط.

وستتاح الميزة الجديدة عبر لوحة "مركز الإعلانات الخاص بي" My Ad Center، التي يمكن الوصول إليها عالميا من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث أو أيقونة المعلومات في الإعلانات المعروضة على خدمات Google Search وYouTube وGoogle Discover.

مركز الإعلانات

وتوفر هذه اللوحة بالفعل خيارات تتيح للمستخدمين حظر الإعلانات أو الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى معرفة المزيد عن المعلن أو سبب ظهور الإعلان لهم. 

ومع التحديث الجديد، ستظهر أيضا خانة بعنوان "كيف صنع هذا الإعلان؟"، توضح ما إذا كان الإعلان قد تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكدت جوجل أن الإعلانات التي يتم إنتاجها باستخدام أدواتها الإعلانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ستتضمن هذا الإفصاح تلقائيا.

أما في حال استخدام المعلنين أدوات خارجية لإنشاء الإعلانات، فسيتعين عليهم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي عبر إعداد جديد توفره جوجل، إذ لن تجري الشركة فحصا مستقلا للتحقق من ذلك. 

كما أشارت إلى أن بعض الأسواق قد تشهد تصنيف الإعلانات على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي استنادا إلى المتطلبات القانونية المحلية.

جوجل إعلانات ذكاء اصطناعي ميزة جديدة

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