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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرباح بالملايين.. كيف حصد الأهلي 100 مليون جنيه من كأس العالم؟

إمام عاشور
إمام عاشور
منتصر الرفاعي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل النادي الأهلي تحقيق المكاسب من بطولة كأس العالم 2026 بعدما تصدر قائمة الأندية المصرية الأكثر استفادة من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها مع منتخباتهم الوطنية.

وضمن النادي الأهلي الحصول على نحو 2.01 مليون دولار، بما يعادل قرابة 100 مليون جنيه، بفضل مشاركة عدد كبير من لاعبيه في منافسات المونديال.

8 لاعبين مع منتخب مصر وبلعمري مع المغرب

وجاء النصيب الأكبر من العوائد نتيجة مشاركة ثمانية من لاعبي الأهلي مع منتخب مصر ليحصل النادي على نحو 1.8 مليون دولار بينما أضاف الظهير الأيسر يوسف بلعمري الذي شارك مع منتخب المغرب نحو 210 آلاف دولار أخرى بعد استمرار "أسود الأطلس" في البطولة حتى الدور ربع النهائي.

وضمت قائمة لاعبي الأهلي المشاركين مع منتخب مصر كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه.

كيف يحتسب "فيفا" التعويضات؟

ويعتمد برنامج تعويض الأندية التابع لـ"فيفا" على منح كل نادٍ مبلغ 5 آلاف دولار عن كل لاعب يوميًا، وذلك منذ انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده وحتى اليوم التالي لخروج المنتخب من منافسات كأس العالم.

وبفضل وصول منتخب مصر إلى دور الـ16 ضمن الأهلي بالفعل الحصول على نحو 1.52 مليون دولار من مشاركة لاعبيه مع "الفراعنة" بالإضافة إلى 175 ألف دولار من مشاركة يوسف بلعمري مع منتخب المغرب، مع ارتفاع القيمة النهائية بعد استمرار بعض المنتخبات في البطولة.

دفعة مالية قوية للقلعة الحمراء

تمثل هذه العوائد دفعة مالية كبيرة للنادي الأهلي، خاصة في ظل اعتماده على عدد كبير من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

كما تعكس هذه الأرقام المكانة التي يتمتع بها الأهلي باعتباره أكثر الأندية المصرية تمثيلا داخل المنتخب الوطني وهو ما يمنحه مكاسب رياضية ومالية تعزز من خططه خلال المرحلة المقبلة سواء على مستوى تدعيم الفريق أو دعم استقراره المالي.

كأس العالم 2026 النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب مصر يوسف بلعمري مصطفى شوبير

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