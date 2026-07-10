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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لفتة إنسانية في مطار العلمين.. توزيع العصائر على الجماهير خلال استقبال بعثة المنتخب

توزيع العصائر علي الجماهير
توزيع العصائر علي الجماهير
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد مطار العلمين الدولي أجواء احتفالية مميزة مع وصول بعثة المنتخب الوطني، حيث توافدت أعداد كبيرة من الجماهير لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني عقب عودتهم من المشاركة الدولية.

في لفتة إنسانية لاقت استحسان الحضور، حرصت عناصر أمن مطار العلمين على توزيع العصائر على الجماهير التي احتشدت في محيط المطار، وذلك في إطار توفير أجواء ترحيبية مريحة للمشجعين خلال مراسم الاستقبال.

وكانت قد وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، منذ قليل، إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركتها التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

وشهد محيط مطار العلمين توافدًا كبيرًا من الجماهير المصرية، التي حرصت على استقبال اللاعبين والجهاز الفني، احتفالًا بما قدمه المنتخب من مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة، في إنجاز يُعد الأبرز في تاريخ الكرة المصرية على صعيد كأس العالم.

ورفعت الجماهير الأعلام ورددت الهتافات لدعم لاعبي المنتخب، تعبيرًا عن فخرها بالأداء القوي والنتائج التاريخية التي حققها الفريق، وسط أجواء احتفالية عكست حجم التقدير الشعبي لما أنجزه الفراعنة في المونديال.

مطار العلمين وصول بعثة المنتخب الوطني توزيع العصائر على الجماهير التي احتشدت في محيط المطار

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