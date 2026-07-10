سقوط أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على الانترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بالجيزة بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 4 سلاح أبيض "مطواة" – 2 بخاخ "دفاع عن النفس") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار عن طريق ترويجهما على الصفحة المشار إليها والتربح منها كعائد ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.