رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي”، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .