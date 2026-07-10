إبراهيم حسن: كرة القدم تعزز الانتماء لمصر.. وجماهيرنا كانت الأبرز في كأس العالم

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن كرة القدم تلعب دورًا كبيرًا في ترسيخ الانتماء لدى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة الفراعنة في كأس العالم ساهمت في تعزيز حب الوطن لدى الأطفال والشباب.

وقال إبراهيم حسن إن كرة القدم تجعل الطفل يدرك قيمة بلده، وتغرس بداخله حب مصر، معربًا عن سعادته بأن يكون المنتخب سببًا في منح الأجيال القادمة مزيدًا من الثقة والأمل بأن تظل مصر في مقدمة الدول على مختلف المستويات.

وأشاد مدير المنتخب بالدعم

الجماهيري الكبير الذي حظي به الفراعنة خلال البطولة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية صنعت مشهدًا استثنائيًا في الولايات المتحدة وكندا، بعدما توافدت من مختلف المدن لمساندة المنتخب، معتبرًا أن الحضور المصري كان الأكبر والأكثر تميزًا في البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يتابعون باستمرار رسائل الدعم القادمة من الجماهير داخل مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن حالة الحزن التي سيطرت على المشجعين عقب الخروج من البطولة كانت مؤثرة للغاية، وهو ما زاد من شعور الجميع بالمسؤولية ورغبتهم في مواصلة إسعاد الشعب المصري وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.