الاحتلال يفرج عن خطيب الأقصى ويبعده عن المسجد لمدة أسبوع

أعلنت محافظة القدس تسليم الاحتلال لمفتي القدس الشيخ محمد حسين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لأسبوع بعد الإفراج عنه عقب اعتقاله بعد صلاة الجمعة.

وإعتقلت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين، فيما أدى 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



وفي وقت لاحق ؛ اقتحم عشرات المستعمرين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في مدينة القدس، بأن 112 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.