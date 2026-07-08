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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

112 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في مدينة القدس، بأن 112 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

 و من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,110 شهداء، و173,599 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، و17 إصابة، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,084 شهيدا، والإصابات إلى 3,491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.

و أكدت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المستعمرين المسجد الأقصى المبارك الاحتلال الإسرائيلي القدس باب المغاربة

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