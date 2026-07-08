قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا تستهدف ثلاث مصافي نفط وناقلة روسية
البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب روبرتو مارتينيث
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
فى إيطاليا.. عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا
قرب حدود إثيوبيا،. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل انطلاقه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي في الساحل الشمالي

روبي
روبي
تقى الجيزاوي

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفلاً غنائيًا خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم صيف 2026. 

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 21 أغسطس على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

أسعار تذاكر حفل روبي 

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 1000 و5000 جنيه.

أعمال روبي 2026

وعلى صعيد آخر ، تستعد النجمة روبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الحب أيه" خلال الأيام القليلة المقبلة، في مفاجأة جديدة لجمهورها مع انطلاق موسم الصيف، الذي تخوضه هذا العام بخطة فنية مميزة تضم عددا من الأغاني المنفردة إلى جانب سلسلة من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها.

وكشفت روبي عن البوستر الدعائي للأغنية، والذي ظهرت فيه بإطلالة أنيقة تحمل طابعا كلاسيكيا أمام ميكروفون ذهبي، بينما حمل البوستر عنوان الأغنية "الحب أيه"، في إشارة إلى عمل غنائي مختلف من حيث الفكرة والأسلوب، ما أثار حالة من التشويق بين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على بوستر الأغنية عبر صفحاتها الرسمية وكتبت: "الحب أيه.. قريباً".


وتكشف روبي خلال الأيام المقبلة عن موعد طرح الأغنية رسمياً، إلى جانب تفاصيل فريق العمل، وتطرح البرومو التشويقي قريبا تمهيدا لإطلاق الأغنية عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.
 وتراهن روبي على الأغنية الجديدة لتكون واحدة من أبرز أغاني موسم الصيف، خاصة بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، والتي صنعت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الأغنية المصرية والعربية.

ويأتي طرح "الحب أيه" كبداية لموسم فني قوي تستعد له روبي، إذ تعمل على تقديم مجموعة من الأغاني الجديدة على طريقة "السينجل"، بالتوازي مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، ضمن خطة تستهدف التواجد بقوة طوال موسم صيف 2026.

روبي أسعار تذاكر حفل روبي أعمال روبي حفلات روبي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

ازهر الشرقية

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى

نزيف اللثة إنذار مُبكر لمشكلة في الكلى .. دراسة تكشف علاقة مُقلقة

فرح شعبان

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

بالصور

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد