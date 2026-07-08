إحالة مسؤولين للتحقيق في واقعة ري مسطح أخضر بمياه صرف صحي بحي ثالث الإسماعيلية

أعلن المركز الإعلامي لحي ثالث بمحافظة الإسماعيلية رصد منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سيارة بري أحد المسطحات الخضراء بمياه تبدو كمياه الصرف.

وعلى الفور، عرض المركز الإعلامي الواقعة على دهشان إسماعيل، رئيس حي ثالث، الذي أصدر قرارًا عاجلًا بإحالة كل من سائق السيارة المشار إليها، والعامل المرافق له، ورئيس قسم المنتزهات إلى التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مدى مسؤولية كل منهم.

وأكد رئيس الحي أنه أوصى بتوقيع جزاء مغلظ على المسؤولين حال ثبوت المخالفة، وذلك في إطار الحرص على تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس الصحة العامة أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما توجه رئيس حي ثالث بالشكر للمواطنين على سرعة الإبلاغ عن المشكلات والشكاوى، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية، وسرعة الاستجابة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وهو الهدف الذي يعمل من أجله المركز الإعلامي وصندوق شكاوى الحي.