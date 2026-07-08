أول أغسطس.. شعبة المخابز تعلن مفاجأة بشأن رغيف الخبز

يتابع جميع المواطنين آخر الأخبار بخصوص تحويل الدعم العيني لـ نقدي، وحقيقة رفع أسعار رغيف الخبز وتقليل وزنه بداية من شهر أغسطس، والجميع يسأل هل هذه الأخبار صحية أن شائعات.

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في تنفيذ أي رؤية الدولة لوصول الدعم المستحق للمواطن، ونحن مع أي رؤية تراها الدولة مناسبة لإيصال الدعم لمستحقيه ".

أول أغسطس

الخبز



وتابع عبدالله غراب: "كان هناك توجه لخفض وزن رغيف الخبز من 90 جرام لـ 70 جرام وبسعر 1.5 جنيه وتم إرجاء التطبيق لـ أول أغسطس بدلا من اول يوليو".

الخبز

وأكمل عبدالله غراب :" أرى أن يظل وزن الـ90 جرام هو الحد الأدنى لوزن رغيف الخبز وتكون حصة المواطن في اليوم 4 أرغفة بدلا من 5 أرغفة ويظل الوزن كما هو 90 جرام بدلا من 70 جرام ".

وكشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.

التموين

وتابع أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "جارٍ وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التنفيذ، ومراجعة الأرقام بدقة، وتنقية قواعد البيانات."

وحول موعد التنفيذ، قال: “أمامنا عام مالي كامل، وقد يكون التطبيق في الربع الأول أو الثاني، وهذا محل دراسة، وسوف يُعلن في مؤتمر صحفي عن توقيت التطبيق، وآلية التنفيذ، وقيم الدعم لكل مواطن مستحق على البطاقة.”