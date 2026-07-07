قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم: "هذه الأخيرة.. أغادر وضميري مرتاح"
الحكم في استئناف المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد.. بعد قليل
ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة
نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل
بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة
حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
قبل مواجهة الحسم.. لماذا تُعد الأرجنتين أصعب اختبار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم؟
رمزي صالح يعلق على تصريحات حسام حسن : مصر دائمًا في صف فلسطين
رطوبة مرتفعة وحرارة أعلى من المعدلات.. الأرصاد: الأجواء الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل
مصطفى بكري يدافع عن حسام حسن: قال كلمته للتاريخ وعلم فلسطين في قلوبنا
أحمد عبد الوهاب يكشف كواليس تعاونه مع أشرف عبد الباقي في «الساحل الشرير»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد تطبيق الدعم النقدي.. وحقيقة رفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

التموين
التموين
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما يحدث بقطاع التموين، وما ينشر بخصوص تحويل الدعم العيني إلى نقدي لوصوله للمستحقين، والجميع يسأل عن موعد التطبيق، وهل سيتم رفع سعر رغيف الخبز لـ 150 قرش.

وكشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.

التموين
التموين 

وتابع أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "جارٍ وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التنفيذ، ومراجعة الأرقام بدقة، وتنقية قواعد البيانات."

التموين
التموين 


وحول موعد التنفيذ، قال: "أمامنا عام مالي كامل، وقد يكون التطبيق في الربع الأول أو الثاني، وهذا محل دراسة، وسوف يُعلن في مؤتمر صحفي عن توقيت التطبيق، وآلية التنفيذ، وقيم الدعم لكل مواطن مستحق على البطاقة."

الخبز

 كما كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن آخر مستجدات تطوير المنظومة، موضحًا أن المقترحات المتعلقة بالتحول إلى نظام الدعم النقدي لا تزال تحت الدراسة، ولم يتم اعتمادها أو تطبيقها رسميًا حتى الآن.

وأكد غراب أن الهدف الرئيسي من التعديلات المقترحة هو رفع كفاءة منظومة الخبز، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استدامة عمل المخابز في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

الدعم النقدي للخبز.. مقترح ما زال قيد الدراسة

الخبز

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن فكرة التحول إلى نظام الدعم النقدي تضمنت عددًا من التصورات، من بينها تعديل وزن وسعر رغيف الخبز المدعم، حيث كان المقترح يشير إلى خفض وزن الرغيف إلى نحو 70 جرامًا، مع رفع سعره إلى 150 قرشًا.

وأشار إلى أن هذه المقترحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مؤكدًا أن تطبيق أي تغيير جديد يحتاج إلى اعتماد رسمي من الحكومة، وأن المنظومة الحالية مستمرة كما هي دون تعديل.

استمرار صرف رغيف الخبز بالسعر والوزن الحاليين

وشدد عبد الله غراب على أن المواطن لم يطرأ عليه أي تغيير في الحصول على الخبز المدعم، حيث يستمر صرف الرغيف بسعر 20 قرشًا وبوزن 90 جرامًا، مع استمرار الدولة في تحمل فارق تكلفة الإنتاج.

وأكد أن جميع المستفيدين من منظومة الدعم يحصلون على مقرراتهم المعتادة، وأن أي تطوير مستقبلي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قبل بدء تطبيقه.

نظام الخصم المباشر.. مرحلة انتقالية لتطوير المنظومة

وأضاف غراب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة انتقالية جديدة تعتمد على نظام «الخصم المباشر»، والذي يهدف إلى منح أصحاب المخابز مرونة أكبر في إدارة عملية الإنتاج.

ويقوم النظام الجديد على قيام صاحب المخبز بشراء الدقيق بشكل مباشر، ثم يحصل على مستحقاته المالية من الدولة وفقًا لحجم الإنتاج الفعلي، بما يساعد على تحسين آليات التشغيل وتقليل المشكلات المرتبطة بدورة العمل الحالية.

زيادة تكاليف الإنتاج وراء مراجعة منظومة الخبز

وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز شهدت ارتفاعًا خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة أسعار مستلزمات التشغيل، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة.

وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة بين الشعبة العامة للمخابز ووزارة التموين تعمل على مراجعة تكلفة التصنيع بشكل دقيق، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة للتعويضات المستحقة لأصحاب المخابز.

الهدف الأساسي.. الحفاظ على استقرار سعر الخبز للمواطن

وأكد غراب أن جميع الخطوات المقترحة تأتي في إطار الحفاظ على استقرار منظومة الخبز، بحيث يتم ضمان استمرار تقديم الرغيف للمواطن بنفس الجودة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه أصحاب المخابز.

وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق معادلة متوازنة بين دعم المواطن وضمان استمرار تشغيل المخابز بكفاءة.

التموين وزارة التموين مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منحة شهرية

بشرى لملايين العاملين.. منحة شهرية جديدة وصرف زيادات الأجور رسميًا مع أول مرتب بالسنة المالية

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

ترشيحاتنا

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو بأنقرة

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو بأنقرة

قاليباف

رئيس البرلمان الإيراني: المعتدون وقتلة شهدائنا سينالون عقابا تاريخيا على أفعالهم

الفلبين:6.4% معدل التضخم خلال يونيو مع تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف النقل

الفلبين:6.4% معدل التضخم خلال يونيو مع تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف النقل

بالصور

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد