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746 شحنة إضافات أعلاف تحت الفحص.. "الإقليمي للأغذية والأعلاف" يكشف حصاد يونيو بالأرقام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

746 شحنة إضافات أعلاف تحت الفحص.. "الإقليمي للأغذية والأعلاف" يكشف حصاد يونيو بالأرقام

المركز الإقليمي للأغذية
المركز الإقليمي للأغذية
شيماء مجدي

واصل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ دوره الرقابي والعلمي والتوعوي خلال شهر يونيو 2026، من خلال حزمة متكاملة من الأنشطة التي تستهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز منظومة سلامة الغذاء والأعلاف، والارتقاء بجودة الخدمات المعملية والرقابية.

وأكد الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، مواصلة المركز  أداء رسالته في ضمان جودة وسلامة الأغذية والأعلاف، وتقديم خدمات معملية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم جهود الدولة في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح أن المركز استقبل خلال يونيو 746 شحنة من إضافات الأعلاف للفحص، وأجرى 1210 تحليلات على 300 عينة واردة من الأفراد، كما سحب 592 عينة رقابية من مصانع الأعلاف لمتابعة جودة المنتجات المتداولة.

وفي مجال الصادرات، أصدر المركز 79 شهادة مطابقة للشحنات التصديرية، ونفذ 91 تجربة تشغيل بإجمالي 259 عينة لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف، بالإضافة إلى فحص 455 شحنة أسمدة، مع استمرار أعمال تسجيل الأعلاف والأسمدة المحلية والمستوردة.

وأضاف أن فروع المركز في أبيس وأسيوط ودمياط واصلت تقديم خدماتها الفنية، حيث استقبلت وحللت 515 عينة متنوعة من أعلاف الدواجن والحيوان والأسماك، إلى جانب عينات الأفراد، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة للمربين والمنتجين بمختلف المحافظات.

وشارك المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في المنتدى السابع لمركز البحوث الزراعية بعنوان "الغذاء والتغذية الصحية في ظل الظروف الحالية"، كما شارك مدير المركز في ورشة عمل علمية تناولت القيمة الغذائية للبيض والدواجن ودورهما في تحقيق الأمن الغذائي، بما يعكس حرص المركز على مواكبة المستجدات العلمية ودعم تبادل الخبرات.

ونظم المركز عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة في تقدير عدم التأكد في القياسات المعملية وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، والسلامة والصحة المهنية، والتعامل الآمن مع الكيماويات داخل المعامل. كما شارك عدد من الباحثين في الدبلوم المهني الدولي لحساب البصمة الكربونية في القطاع الزراعي، وأعلن المركز فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بمعامله بالقاهرة وفرع أبيس.

ونفذ المركز سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية والمجتمعية، تناولت أسس التغذية السليمة، وتعزيز المناعة، والعادات الغذائية الصحية، وتصحيح المفاهيم الغذائية، بهدف نشر الوعي الغذائي بين مختلف فئات المجتمع.

وعلى المستوى البحثي، عقدت لجنة متابعة البحوث اجتماعها الدوري لمناقشة عدد من المقترحات البحثية في مجالات الغذاء وتغذية الإنسان، دعمًا للبحث العلمي، وتشجيع الدراسات التطبيقية التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي.

وواصلت معامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تأكيد مكانتها الدولية من خلال المشاركة في برامج اختبارات الكفاءة الدولية (Proficiency Testing)، حيث استقبلت أربع عينات ضمن برامج FAPAS وBIPEA، وأظهرت نتائج تقييمات معاملي الطاقة والبروتين توافقًا كاملًا مع الحدود المقبولة، بما يؤكد دقة النتائج وكفاءة المعامل وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

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