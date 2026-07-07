سفينة كورية جنوبية تتجه إلى سول بعد مرورها من البحر الأحمر

تتجه سفينة كورية جنوبية إلى كوريا الجنوبية بعد مرورها من البحر الأحمر، وهو المسار البديل لمضيق هرمز منذ الحرب في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أعلنت وزراة المحيطات والثروة السمكية ، اليوم الثلاثاء ، أن ناقلة نفط خام كورية جنوبية عبرت البحر الأحمر وأنها في طريقها إلى البلاد.

وتُعد هذه المرة الثانية عشرة التي تعبر فيها ناقلة نفط كورية جنوبية البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز في أواخر فبراير الماضي. وقد حملت الناقلة النفط الخام في ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على فتح مضيق هرمز، إلا أن الحكومة ترى أن استخدام البحر الأحمر كمسار لشحن النفط الخام من الشرق الأوسط يعد أمرا واقعيا في الوقت الحالي.

وصرحت الوزارة: "خلال عبور السفينة للبحر الأحمر، دعمنا سلامتها وسلامة طاقمها من خلال توفير مراقبة لحظية على مدار 24 ساعة، وتزويدها بمعلومات حول سلامة الملاحة، وتشغيل قناة اتصال مباشر بين الوزارة وشركة الشحن والسفينة. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان استقرار إمدادات النفط الخام".

