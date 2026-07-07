الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا بجميع المديريات ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

عقدت وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، الأسبوع الثقافي في (٢٧) مسجدًا بجميع المديريات الإقليمية، خلال المدة من الأحد الموافق ٥ من يوليو ٢٠٢٦م حتى الثلاثاء الموافق ٧ من يوليو ٢٠٢٦م، عقب صلاة المغرب.

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي انطلاقًا من الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتحقيق مقاصد الشريعة، وتنفيذ محاور الخطة الدعوية، ولا سيما محور مواجهة الإرهاب والتطرف، محاربة جميع صور التطرف، ومواجهة الانحراف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني.

ويتناول الأسبوع الثقافي عددًا من الموضوعات المهمة التي تستهدف تصحيح المفاهيم، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية؛ حيث يبين موضوع «حرمة الاستهزاء بالدين أو شعائره» أن السخرية بالدين أو بشعائره سلوك محرم يناقض تعظيم ما أمر الله به، ويهدد استقرار المجتمع وقيمه.

تعظيم شعائر الله من علامات الإيمان

كما يوضح موضوع «تعظيم شعائر الله من علامات الإيمان» أن تعظيم شعائر الله واحترامها والالتزام بها من أعظم دلائل تقوى القلوب، وأن هذا التعظيم يسهم في ترسيخ القيم الدينية، وبناء شخصية متوازنة تعتز بدينها ووطنها.

ويتناول موضوع «حرمة سبِّ الدين وخطورته شرعًا» بيان الحكم الشرعي لسبِّ الدين، وخطورة هذه الظاهرة على العقيدة والمجتمع، مع الدعوة إلى حفظ اللسان، والتحلي بالأخلاق الكريمة، وصيانة الألفاظ، واحترام المقدسات، ونشر ثقافة الكلمة الطيبة بين أفراد المجتمع.

ويواصل الأسبوع الثقافي فعالياته في تعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، والإسهام في بناء الإنسان، بما يدعم رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وخدمة المجتمع.