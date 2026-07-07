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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
عزة عاطف

كشفت شركة "هينيسي سبيشال فيهيكلز" الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الفائقة، عن النسخة الإنتاجية الأولى من أيقونتها المدمرة "Venom F5-M Roadster". 

وتصنف هذه السيارة رسميًا كأقوى سيارة خارقة مزودة بناقل حركة يدوي في العالم. وسجلت المركبة الفاخرة ظهورها العالمي الأول خلال فعاليات مهرجان "غودوود للمهرجانات والسرعة" المقام حاليًا في المملكة المتحدة البريطانية. 

ولن تكتفي المركبة الفاخرة بالوقوف في منصات العرض الساكنة؛ بل تنطلق لتحدي صعود هضبة "جودوود" الشهيرة بقيادة سائق السباقات المحترف "أليكس براندل" بمعدل مرتين يوميًا.

هندسة ميكانيكية استثنائية وتحول هيكلي جذري

تعتمد السيارة خارقة الأداء على محرك "Fury" المطور داخليًا بمصانع الشركة في تكساس، وهو مكون من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 6.6 لتر وشاحن توربيني مزدوج. 

وبفضل حزمة ترقيات "Evolution" اللوجستية المتقدمة، يولد المحرك قوة مرعبة تبلغ 2031 حصانًا يجري توجيهها بالكامل إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي سداسي السرعات بمقبض مكشوف ومبواب مصنوع من الألومنيوم الصلب. 

وتطلب دمج ناقل الحركة اليدوي الميكانيكي مع هذا الكم الهائل من الأحصنة مراجعة هندسية شاملة للهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون لتجهيز موضع الدواسة الثالثة. 

وجرى إعادة برمجة وحدة التحكم في المحرك لضمان تدفق متوازن وسلس للقوة الميكانيكية في السرعات المنخفضة، بما يحمي الإطارات الخلفية من التلف الفوري نتيجه السحب الفائق لعزم الدوران.

لمسات قسم "Maverick" تعزز القيمة الاستثمارية لمالكها البريطاني

جرى تسليم النسخة الأولى والافتتاحية من هذا الطراز المحدود لعميل بريطاني قام بتخصيص سيارته بالكامل عبر قسم "Maverick" التابع لهينيسي والمسؤول عن الطلبات الحصرية الفاخرة. 

وتتميز السيارة بهيكل خارجي مذهل من ألياف الكربون المكشوفة والمصبوغة باللون الأرجواني الداكن، وتتداخل معها لمسات خارجية وخطوط تصميمية من الذهب المؤكسد الحاسم لرفع التباين البصري. 

وحصلت السيارة على ترصيعات لوجستية إضافية تشمل شعارًا أماميًا مصنوعًا من ذهب عيار 24 قيراطًا، مع تثبيت اسم عائلة المالك "Sheikh" بالخط العربي والأجنبي على الواجهة الخلفية وفي التطريزات الداخلية للمقصورة. 

وتبرز في الأعلى زعنفة ظهرية ممتدة بطول 55 بوصة تعزز الديناميكية الهوائية والثبات عند السرعات العالية.

مواصفات هينيسي Venom F5-M

مقصورة قيادة مستوحاة من الطائرات النفاثة بنهاية عام 2026

تكتسي المقاعد وعجلة القيادة المصممة على شكل مقبض طائرة بجلد طبيعي أبيض ناصع لتوفير أعلى درجات الرفاهية داخل طراز الرودستر المكشوف. 

وطليت فتحات تكييف الهواء، الكونسول الوسطي، وناقل الحركة المعدني بالكامل باللون الذهبي البراق المتناسق مع أنابيب الشحن بغطاء المحرك. ويزين جانبي الزعنفة الظهرية علمان مرسومان يدويًا بدقة؛ العلم البريطاني في طرف، وعلم الولايات المتحدة الأمريكي في الطرف الآخر كرمز للشراكة الهندسية. 

وتخطط هينيسي لبناء 12 نسخة فقط عالميًا من طراز "Venom F5-M"، بيعت بالكامل فوريًا لجامعي السيارات الفاخرة بسعر استهلالي يبلغ 2.65 مليون دولار أمريكي قبل احتساب الضرائب وخيارات التخصيص. 

وأكدت الشركة أن عمليات التطوير الهندسي والبرمجي التي حظي بها هذا الطراز ستنعكس فوريًا في شكل ترقيات وتعديلات لوجستية متاحة لبقية ملاك عائلة طرازات "F5" التقليدية بالأسواق.

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2031 حصانًا وناقل يدوي.. هينيسي تكشف أحد أقوى الوحوش في العالم

مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M
مواصفات هينيسي Venom F5-M

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