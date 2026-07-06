فيات تستعد لثورة جديدة.. سيارات كهربائية صغيرة بدلًا من الطرازات الكبيرة

تخوض شركة “فيات” الإيطالية تحولًا استراتيجيًا شاملًا في رؤيتها طويلة الأجل، متحولة من مصنع تقليدي للسيارات، إلى مزود متكامل لحلول التنقل الكهربائي المدمج داخل المدن الحديثة.

وخلال حدث تاريخي بارز أقيم في العاصمة روما، كشفت فيات رسميًا عن منظومة متكاملة للتنقل الميكروي (Micromobility) مصممة خصيصًا لمواجهة التحديات اللوجستية المتزايدة للازدحام المرري.

وترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة على 3 ركائز أساسية: سيارة "توبولينو" الناجحة، مركبة "تريس" ذات الثلاث عجلات، ونموذج "موتيبلينا" الاختباري للمستقبل.

ويأتي هذا التوجه الجريء؛ كجزء من مساعي فيات لإعادة تعريف حركة النقل المستدام، من خلال تقديم بدائل عملية ومادية تغني عن الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الضخمة التي تستهلك مساحات هائلة في الشوارع.

وترى الشركة أن مستقبل المدن يتطلب حلولًا تشغيلية ذكية وبسيطة تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية بنهاية عام 2026.

فيات توبولينو: قصة نجاح مبيعاتي كاسح لسيارات المدن الصغيرة

يقف الطراز الشهير “فيات توبولينو” في قلب هذا النهج الجديد، وهو عبارة عن دراجة رباعية كهربائية بالكامل (Quadricycle) تهيمن بكثافة على سوق المركبات الكهربائية الخفيفة في أوروبا منذ إطلاقها.

وشهد الربع الثاني من عام 2026 الحالي قفزة مبيعاتية استثنائية؛ حيث ارتفعت طلبات الحجز بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مما يثبت ماديًا أن الميزات الكبيرة والأداء العملي يمكن أن يأتيا في أحجام صغيرة ومدمجة للغاية.

وتعمل فيات حاليًا على توسيع تشكيلة هذا الطراز بإدخال متغيرات تصميمية مبهجة؛ تشمل الفئة الرياضية، واللون المرجاني الجديد (Corallo)، وفئة (Dolcevita).

وتتكامل هذه الإصدارات فوريًا مع نظام الصوت المبتكر “مونسترلينو”، وهو عبارة عن مكبرات صوت ستيريو بلوتوث مغناطيسية تم تطويرها بالتعاون مع عملاق الصوتيات "مونستر"، حيث يمكن تثبيتها ماديًا على هيكل السيارة وإزالتها بسهولة للاستخدام الخارجي.

فيات

توسيع الخيارات التشغيلية بمركبة TRIS ونموذج Multiplina الاختباري

إلى جانب التنقل الشخصي، تسعى فيات لإعادة صياغة الخدمات اللوجستية التجارية عبر المركبة الكهربائية "تريس" (TRIS)، وهي أول مركبة ثلاثية العجلات تنتجها العلامة التجارية. وتم تصميم "تريس" لتلبية الطلب المتزايد على عمليات توصيل الشحنات والطرود في الميل الأخير داخل المدن بطريقة مستدامة وبدون انبعاثات جافة.

وقدمت الشركة فوريًا نسخة "تريس دولتشي فيتا" المخصصة لقطاعات الضيافة والمنتجعات الفاخرة، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لعربات القهوة المتنقلة بالشوارع بالتعاون مع محمصة "كافيه فيرنيانو" الإيطالية الشهيرة.

أما الركيزة الثالثة والمستقبلية لعام 2026، فتمثلت في إطلاق نموذج "موتيبلينا" الاختباري (Multiplina Concept)، وهو إعادة تفسير عصرية وجريئة لسيارة "فيات 600 موتيبلا" الأسطورية لعام 1956.

وتم تصميم هذا النموذج ليكون بمثابة الحلقة المفقودة ماديًا بين سيارة توبولينو متناهية الصغر والسيارات السياحية التقليدية؛ حيث يعتمد على بنية هندسية ذكية تركز على الإنسان لتوفر مقصورة داخلية رحيفة تتسع لأربعة ركاب، مع الحفاظ على أبعاد خارجية مدمجة تسهل ركنها وتشغيلها برمجياً في أشد الحارات ضيقًا.

وتقدم هذه المجموعة الثلاثية من فيات درسًا قاسيًا لأسواق السيارات التي اعتادت على إنتاج الـ SUV الضخمة؛ حيث تبرهن بالأرقام والخطط التشغيلية لعام 2026 على أن الكفاءة والذكاء الهندسي هما الطريق الصحيح لحل أزمات النقل بالمناطق الحضرية المكتظة بالسكان.