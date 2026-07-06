قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بسمالوط
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين البرتغال وإسبانيا بالمونديال
فيات تستعد لثورة جديدة.. سيارات كهربائية صغيرة بدلًا من الطرازات الكبيرة
أسعار تنافسية.. التموين: منافذ «كاري أون» تفيد المواطن عبر تخفيض حلقات التداول
عامر شوكت : مصر حاضرة في وجدان كل باكستاني.. وندعو لرحلات جوية مباشرة بين البلدين
عامت شوكت: شركات باكستانية وعالمية توسع استثماراتها في مصر بقيمة 30 مليون دولار
نظام الشرائح .. وزير الكهرباء يعلن انفراجة لأزمة العدادات الكودية
سفير باكستان بالقاهرة: تعمل على مشروع للربط التجاري بين غرب الصين ومصر
سلاسل كاري أون .. تحرك عاجل من التموين لتنفيذ تكليفات الرئيس لخفض أعباء المعيشة
بسبب الأهلي .. المصري يغلق الباب أمام رحيل دغموم
بكيت .. سماح زيدان تروي لـ"صدى البلد" كواليس أشهر صورة في كأس العالم 2026
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيات تستعد لثورة جديدة.. سيارات كهربائية صغيرة بدلًا من الطرازات الكبيرة

فيات
فيات
عزة عاطف

تخوض شركة “فيات” الإيطالية تحولًا استراتيجيًا شاملًا في رؤيتها طويلة الأجل، متحولة من مصنع تقليدي للسيارات، إلى مزود متكامل لحلول التنقل الكهربائي المدمج داخل المدن الحديثة. 

وخلال حدث تاريخي بارز أقيم في العاصمة روما، كشفت فيات رسميًا عن منظومة متكاملة للتنقل الميكروي (Micromobility) مصممة خصيصًا لمواجهة التحديات اللوجستية المتزايدة للازدحام المرري. 

وترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة على 3 ركائز أساسية: سيارة "توبولينو" الناجحة، مركبة "تريس" ذات الثلاث عجلات، ونموذج "موتيبلينا" الاختباري للمستقبل.

ويأتي هذا التوجه الجريء؛ كجزء من مساعي فيات لإعادة تعريف حركة النقل المستدام، من خلال تقديم بدائل عملية ومادية تغني عن الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الضخمة التي تستهلك مساحات هائلة في الشوارع. 

وترى الشركة أن مستقبل المدن يتطلب حلولًا تشغيلية ذكية وبسيطة تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية بنهاية عام 2026.

فيات توبولينو: قصة نجاح مبيعاتي كاسح لسيارات المدن الصغيرة

يقف الطراز الشهير “فيات توبولينو” في قلب هذا النهج الجديد، وهو عبارة عن دراجة رباعية كهربائية بالكامل (Quadricycle) تهيمن بكثافة على سوق المركبات الكهربائية الخفيفة في أوروبا منذ إطلاقها. 

وشهد الربع الثاني من عام 2026 الحالي قفزة مبيعاتية استثنائية؛ حيث ارتفعت طلبات الحجز بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مما يثبت ماديًا أن الميزات الكبيرة والأداء العملي يمكن أن يأتيا في أحجام صغيرة ومدمجة للغاية.

وتعمل فيات حاليًا على توسيع تشكيلة هذا الطراز بإدخال متغيرات تصميمية مبهجة؛ تشمل الفئة الرياضية، واللون المرجاني الجديد (Corallo)، وفئة (Dolcevita). 

وتتكامل هذه الإصدارات فوريًا مع نظام الصوت المبتكر “مونسترلينو”، وهو عبارة عن مكبرات صوت ستيريو بلوتوث مغناطيسية تم تطويرها بالتعاون مع عملاق الصوتيات "مونستر"، حيث يمكن تثبيتها ماديًا على هيكل السيارة وإزالتها بسهولة للاستخدام الخارجي.

فيات

توسيع الخيارات التشغيلية بمركبة TRIS ونموذج Multiplina الاختباري

إلى جانب التنقل الشخصي، تسعى فيات لإعادة صياغة الخدمات اللوجستية التجارية عبر المركبة الكهربائية "تريس" (TRIS)، وهي أول مركبة ثلاثية العجلات تنتجها العلامة التجارية. وتم تصميم "تريس" لتلبية الطلب المتزايد على عمليات توصيل الشحنات والطرود في الميل الأخير داخل المدن بطريقة مستدامة وبدون انبعاثات جافة. 

وقدمت الشركة فوريًا نسخة "تريس دولتشي فيتا" المخصصة لقطاعات الضيافة والمنتجعات الفاخرة، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لعربات القهوة المتنقلة بالشوارع بالتعاون مع محمصة "كافيه فيرنيانو" الإيطالية الشهيرة.

أما الركيزة الثالثة والمستقبلية لعام 2026، فتمثلت في إطلاق نموذج "موتيبلينا" الاختباري (Multiplina Concept)، وهو إعادة تفسير عصرية وجريئة لسيارة "فيات 600 موتيبلا" الأسطورية لعام 1956. 

وتم تصميم هذا النموذج ليكون بمثابة الحلقة المفقودة ماديًا بين سيارة توبولينو متناهية الصغر والسيارات السياحية التقليدية؛ حيث يعتمد على بنية هندسية ذكية تركز على الإنسان لتوفر مقصورة داخلية رحيفة تتسع لأربعة ركاب، مع الحفاظ على أبعاد خارجية مدمجة تسهل ركنها وتشغيلها برمجياً في أشد الحارات ضيقًا.

وتقدم هذه المجموعة الثلاثية من فيات درسًا قاسيًا لأسواق السيارات التي اعتادت على إنتاج الـ SUV الضخمة؛ حيث تبرهن بالأرقام والخطط التشغيلية لعام 2026 على أن الكفاءة والذكاء الهندسي هما الطريق الصحيح لحل أزمات النقل بالمناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

فيات توبولينو سيارات فيات عيوب السيارات الكهربائية فيات توبولينو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

بحث حماية العمال من تحديات التكنولوجيا

اتحاد العمال يناقش آليات الانتقال العادل لحماية رجاله من تحديات التكنولوجيا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العاصمة يفتتحان مشروعات علمية وطبية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في منتدى الحضارة الإسلامية

بالصور

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد