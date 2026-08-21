ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

قد تتفاجئين بظهور الصراصير في البيت رغم النظافة المستمرة، ما يجعلك تتساءلين: من أين جاءت؟ وهل وجودها يعني أن المنزل غير نظيف؟ الحقيقة أن الصراصير لا ترتبط بالنظافة وحدها، فقد تدخل المنزل بحثًا عن الطعام والماء والدفء، أو تتسلل من أماكن يصعب اكتشافها.

قال سمير كوبرا صياد التعابين والمحافظ على البيئة، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه في بعض الحالات، قد يظهر الصرصور بشكل مفاجئ رغم عدم وجود أي مصدر واضح للطعام، لذلك من المهم معرفة الأسباب المحتملة وكيفية منع تكرار المشكلة.

1- فتحات الصرف الصحي

تُعد فتحات الصرف والمواسير من الأماكن التي يمكن أن تدخل منها الصراصير إلى المنزل، خاصة إذا كانت هناك فتحات غير محكمة أو مشاكل في الصرف.

لذلك، اهتمي بتغطية فتحات الصرف غير المستخدمة، وحافظي على نظافتها، وأصلحي أي تسريب للمياه أسفل الأحواض.

2- الشقوق الصغيرة في الجدران

قد تدخل الصراصير من شقوق وفتحات صغيرة جدًا حول المواسير والأبواب والنوافذ، ثم تختبئ في أماكن مظلمة داخل المنزل.

افحصي المناطق المحيطة بمواسير المياه، وأسفل الأحواض، وخلف الخزائن، وسدي الفتحات والشقوق المناسبة بمواد مخصصة لذلك.

3- الكراتين والأكياس القادمة من الخارج

يمكن أن تنتقل الصراصير أو بيضها مع الكراتين وعبوات التخزين والأغراض القادمة من المتاجر أو المخازن.

لذلك، لا تتركي صناديق الكرتون لفترات طويلة داخل المنزل، خاصة في المطبخ أو المخزن، وتخلصي منها سريعًا إذا لم تكوني بحاجة إليها.

4- بقايا الطعام الصغيرة

لا تحتاج الصراصير إلى كمية كبيرة من الطعام. فتات بسيط أسفل الثلاجة أو البوتاجاز، أو بقايا طعام داخل سلة القمامة، قد يكون كافيًا لجذبها.

احرصي على تنظيف الأسطح والأرضيات جيدًا، خاصة بعد إعداد الطعام، وإفراغ القمامة بانتظام.

5- المياه والرطوبة

المياه عنصر مهم لبقاء الصراصير، لذلك قد تنجذب إلى المناطق التي تحتوي على تسريبات أو رطوبة، حتى لو كان المطبخ نظيفًا.

افحصي أسفل الحوض، وخلف الغسالة، وحول الثلاجة، وأي مكان تتجمع فيه المياه، وأصلحي التسريبات في أسرع وقت.

6- الأجهزة والأماكن الدافئة

تحب الصراصير الأماكن الدافئة والمظلمة، لذلك قد تختبئ خلف أو أسفل بعض الأجهزة، خاصة إذا كانت المنطقة المحيطة بها هادئة ولا يتم تنظيفها باستمرار.

نظفي أسفل الأجهزة وحولها بانتظام، مع تجنب تعريض الأجهزة الكهربائية للمياه أثناء التنظيف.

7- وجود عش قريب من المنزل

أحيانًا لا يكون مصدر الصراصير داخل الشقة نفسها، بل قد تأتي من شقة مجاورة أو مناور المبنى أو غرف الصرف أو المناطق المشتركة.

إذا بدأت الصراصير في الظهور بأعداد متكررة رغم اتخاذ إجراءات النظافة وسد الفتحات، فقد تكون المشكلة أكبر من مجرد صرصور دخل بالصدفة.

هل ظهور صرصور واحد يعني وجود عش؟

ليس بالضرورة، لكن رؤية صراصير بشكل متكرر، خاصة ليلًا، أو العثور على صغار الصراصير أو أكياس البيض، قد تشير إلى وجود تجمع قريب.

وفي هذه الحالة، لا يكفي تنظيف المنزل فقط، بل يجب تحديد مصدر الدخول والتعامل معه.

كيف تمنعين الصراصير من العودة؟

للتقليل من فرص ظهورها، احرصي على تخزين الطعام في أوعية محكمة الغلق، وعدم ترك الأطباق المتسخة لفترات طويلة، وتجفيف المناطق الرطبة، والتخلص من القمامة بانتظام.

كما يفيد سد الشقوق والفتحات حول المواسير والنوافذ، وفحص الكراتين والأغراض التي تدخل المنزل.

وإذا استمرت المشكلة أو ظهرت الصراصير بأعداد كبيرة، فقد تحتاجين إلى شركة متخصصة في مكافحة الآفات لتحديد مصدر الإصابة واستخدام طريقة مناسبة وآمنة للتخلص منها.