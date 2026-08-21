من حمديتو إلى وسام أبوعلي .. 10 أجانب حفروا أسماءهم في تاريخ هدافي الدوري المصري

شهدت بطولة الدوري المصري الممتاز على مدار تاريخها تألق العديد من المهاجمين الأجانب، الذين نجحوا في حفر أسمائهم ضمن قائمة هدافي المسابقة، وتركوا بصمة بارزة مع الأندية التي دافعوا عن ألوانها، بداية من السوداني حمديتو أحمد، وصولًا إلى الفلسطيني وسام أبوعلي.

10 أجانب

جاء حمديتو أحمد، مهاجم الترسانة، كأحد أوائل الأجانب الذين توجوا بلقب هداف الدوري، بعدما سجل 10 أهداف في موسم 1949-1950، بينما نجح اليمني علي محسن مع الزمالك في تسجيل 15 هدفًا خلال موسم 1960-1961.

وفي موسم 1999-2000، تألق النيجيري جون أوتاكا بقميص الإسماعيلي، وسجل 17 هدفًا، قبل أن يكرر الأنجولي أمادو فلافيو الإنجاز مع الأهلي في موسم 2006-2007 بالرصيد نفسه.

وعاد فلافيو للتألق في موسم 2008-2009، بعدما سجل 12 هدفًا، وتقاسم لقب الهداف مع الغاني بابا أركو لاعب طلائع الجيش، الذي سجل العدد نفسه من الأهداف.

وفي موسم 2009-2010، ظهر النيجيري بوبا مينسواه بقوة مع اتحاد الشرطة، وسجل 14 هدفًا، بينما توج الغاني جون أنطوي بلقب هداف الدوري مع الإسماعيلي في موسم 2013-2014 برصيد 11 هدفًا.

أما موسم 2017-2018، فشهد تألق المغربي وليد أزارو مع الأهلي، بعدما أحرز 18 هدفًا، ليصبح أحد أبرز الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.

مابولولو

وتكرر الرقم القياسي في موسم 2022-2023 مع الأنجولي مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، الذي سجل 16 هدفًا، قبل أن يعادل الفلسطيني وسام أبوعلي الرقم الأعلى، بتسجيل 18 هدفًا مع الأهلي في موسم 2023-2024.

ويتصدر أزارو ووسام أبوعلي قائمة أعلى حصيلة تهديفية للاعب أجنبي في موسم واحد بالدوري المصري، برصيد 18 هدفًا لكل منهما.

وتنطلق اليوم الجمعة أولي جولات مباريات الدوري المصري في الموسم الكروي عام 2026-2027.