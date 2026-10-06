بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نيولوك ياسمين رئيس

وخطفت الفنانة ياسمين رئيس أنظار جمهورها، بعدما ظهرت بنيولوك جديد بشعر أصفر طويل، في إطلالة مختلفة لفتت الأنظار وأبرزت جمالها وأناقتها.

وحظي اللوك الجديد بإعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا مع ظهورها وأشادوا بتغيير إطلالتها.

وارتدت ياسمين رئيس فستانا اتسم بقماش قشر السمك باللون الجولد مع الاحمر وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

وتعد الفنانة ياسمين رئيس، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

ونجحت ياسمين رئيس في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، بفضل تنوع اختياراتها الفنية وحرصها على تقديم شخصيات مختلفة، وهو ما جعلها تحظى بحضور لافت في السينما والدراما، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أعمالها أو لحظاتها اليومية.

ويترقب جمهور الفنانة عرض أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها فيلم "شمس الزناتي"، الذي يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، بالتزامن مع استمرارها في مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية، وهو ما يعزز من ارتباطها بجمهورها داخل مصر وخارجها.