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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
ريهام قدري

تتواجد الفنانة جيهان الشماشرجي حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث حرصت على حضور عدد من فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وشاركت جمهورها جانبًا من أجواء رحلتها من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها أثناء جولتها في شوارع المدينة.

ولفتت جيهان الشماشرجي الأنظار بإطلالة أنيقة وهادئة، اختارت خلالها فستانًا باللون البيج الفاتح من تصميم دار الأزياء الراقية جورج حبيقة، ضمن مجموعة موسم ربيع وصيف 2025، لتظهر بإطلالة تجمع بين الرقي والنعومة، وتتناسب مع أجواء الموضة الفرنسية.

إطلالة جيهان الشماشرجي في باريس

اعتمدت جيهان الشماشرجي في ظهورها على فستان مصنوع من قماش التول، جاء بتصميم مكشوف الكتفين، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا ناعمًا، بينما تميز التصميم بتفاصيل لافتة عند الجزء العلوي.

وضم الفستان حزامًا على الكتف الأيمن جاء بتصميم مستوحى من فروع الأشجار، وهو ما أضاف لمسة فنية ومميزة إلى التصميم، خاصة مع التفاصيل المطرزة الموجودة عند منطقة الصدر، والتي جاءت على هيئة ورود.

واختارت جيهان الشماشرجي أن تضيف بطانة إلى الفستان، خاصة أن التصميم الأصلي من مجموعة جورج حبيقة جاء مصنوعًا من التول الشفاف، لتمنح الإطلالة مزيدًا من الاحتشام مع الحفاظ على الشكل الأساسي للتصميم وتفاصيله الجمالية.

تفاصيل بسيطة تكمل الإطلالة

لم تعتمد جيهان الشماشرجي على المبالغة في تنسيق إطلالتها، بل اتجهت إلى البساطة في تصفيف الشعر والمكياج، حيث تركت شعرها منسدلًا بنعومة على كتفها، وهو ما منحها مظهرًا طبيعيًا وهادئًا يتناسب مع تصميم الفستان.

أما المكياج، فاختارت له ألوانًا ترابية ناعمة، جاءت متناسقة مع درجة الفستان البيج الفاتح، لتكتمل الإطلالة بأسلوب بسيط وأنيق.

جيهان الشماشرجي تشارك صور جولتها في باريس

وحرصت الفنانة على مشاركة متابعيها أجواء وجودها في العاصمة الفرنسية، من خلال صور التقطتها خلال جولتها في شوارع باريس، وظهرت خلالها بإطلالتها الأنيقة، لتجمع بين أجواء المدينة الفرنسية الشهيرة وأحد التصميمات الراقية من مجموعة جورج حبيقة.

وتأتي مشاركة جيهان الشماشرجي في فعاليات أسبوع الموضة بباريس ضمن ظهورها في واحدة من أبرز المناسبات التي تجمع كبار المصممين ودور الأزياء العالمية، حيث تحظى إطلالات النجوم خلال هذه الفعاليات باهتمام واسع من جمهور الموضة ومحبي الأزياء.

اختيار هادئ يبرز جمال التصميم

واعتمدت جيهان الشماشرجي على لون البيج الفاتح كعنصر أساسي في إطلالتها، وهو لون ساعد على إبراز تفاصيل الفستان، خاصة التطريزات الوردية والتفصيلة المستوحاة من فروع الأشجار على الكتف.

كما ساهمت تسريحة الشعر المنسدلة والمكياج بدرجات ترابية في الحفاظ على هدوء الإطلالة، دون أن تطغى التفاصيل الجمالية على تصميم الفستان نفسه.

وبهذه الإطلالة، اختارت جيهان الشماشرجي الظهور بأسلوب يجمع بين الأناقة الراقية والبساطة، مع الاعتماد على تفاصيل دقيقة مستوحاة من الطبيعة، بداية من التطريزات على شكل الورود ووصولًا إلى تصميم الحزام الذي يشبه فرع الشجرة.

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بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
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