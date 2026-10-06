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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل العجوة بالبيض.. وصفة سهلة بطعم مميز ومكونات بسيطة

العجوة بالبيض
العجوة بالبيض
ريهام قدري

تعد العجوة من الأطعمة التي يمكن استخدامها في إعداد العديد من الوصفات المنزلية، ومن بينها العجوة بالبيض، وهي وصفة سريعة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ويمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو العشاء.

مكونات العجوة بالبيض:

250 جرامًا من العجوة الطرية.
4 بيضات.
ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة.
ملعقتان كبيرتان من اللبن.
رشة فانيليا.
رشة قرفة حسب الرغبة.
سمسم أو مكسرات مجروشة للتزيين، حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

تبدأ الخطوة الأولى بتقطيع العجوة إلى قطع صغيرة أو هرسها جيدًا، ثم توضع الزبدة أو السمنة في طاسة على نار هادئة، وتضاف إليها العجوة مع التقليب لعدة دقائق حتى تصبح طرية.

بعد ذلك يضاف اللبن تدريجيًا مع استمرار التقليب حتى تصبح العجوة أكثر نعومة وتتجانس المكونات.

وفي وعاء آخر، يخفق البيض جيدًا مع الفانيليا ورشة القرفة، ثم يضاف إلى العجوة مع التقليب المستمر على نار هادئة، حتى ينضج البيض تمامًا ويتماسك الخليط.

وفي النهاية ترفع العجوة بالبيض من على النار، ويمكن تقديمها ساخنة مع رش القليل من السمسم أو المكسرات المجروشة على الوجه حسب الرغبة.

وتتميز الوصفة بأنها سهلة وسريعة ويمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في معظم المنازل، كما يمكن التحكم في قوامها حسب الرغبة من خلال زيادة أو تقليل كمية اللبن.

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