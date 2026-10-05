فستان بسعر خرافي.. إطلالة غادة عبد الرازق في حفل زفاف تلفت الأنظار

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت خلالها برفقة ابنتها روتانا، وذلك أثناء حضورهما حفل زفاف أحد معارفهما، حيث خطفت الثنائي الأنظار بإطلالتهما الأنيقة التي عكست حرصهما على الظهور بإطلالات مميزة في المناسبات الخاصة.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة لافتة، إذ اختارت فستانًا من تصميم مصمم الأزياء جيمي معلوف، وجاء التصميم بطابع أنيق يعتمد على التفاصيل الراقية والخامة ذات المظهر اللافت.

تفاصيل فستان غادة عبد الرازق

اختارت غادة عبد الرازق فستانًا مصنوعًا من خامة الـNet Mesh، وهي من الخامات التي تمنح التصميم مظهرًا خفيفًا وشفافًا من الناحية البصرية، مع وجود بطانة أسفلها، ليجمع الفستان بين طبيعة الخامة المميزة والشكل المحتشم للتصميم.

وجاء الفستان مزينًا بتطريزات عند منطقة الياقة، وهي التفاصيل التي أضافت لمسة فاخرة إلى الإطلالة، وساعدت في إبراز الجزء العلوي من التصميم بصورة واضحة.

واعتمد التصميم بشكل أساسي على خامة الشبك والتطريزات، في إطلالة تجمع بين البساطة في الخطوط والتفاصيل اللافتة في منطقة الياقة، وهو ما منح الفستان طابعًا مناسبًا لأجواء حفلات الزفاف والمناسبات المسائية.

سعر فستان غادة عبد الرازق

وبحسب المعلومات المتداولة عن التصميم، يصل سعر فستان غادة عبد الرازق إلى نحو 129 ألف جنيه، ليُعد من الإطلالات الفاخرة التي اختارتها الفنانة للظهور في مناسبة اجتماعية خاصة.

ولم تكن إطلالة غادة وحدها محل اهتمام، إذ ظهرت إلى جانب ابنتها روتانا، التي حرصت أيضًا على الظهور بإطلالة أنيقة خلال المناسبة، لتجمع الصور بينهما في عدد من اللقطات التي لاقت تفاعلًا من الجمهور.

وتحرص غادة عبد الرازق عادةً على اختيار إطلالات مختلفة في المناسبات والحفلات، مع الاهتمام بتفاصيل التصميم والخامات والتطريزات، وهو ما ظهر في اختيارها هذه المرة لفستان مزين بتفاصيل تطريزية عند الياقة.

وتداول عدد من متابعي الفنانة الصور، مع إشادات بإطلالتها وظهورها برفقة ابنتها روتانا، خاصة أن ظهورهما معًا في المناسبات يحظى باهتمام الجمهور ومحبي الفنانة.