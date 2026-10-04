فستان لافت.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها برفقة أصدقائها- عبر خاصية «ستوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»- بإطلالة لافتة.

إطلالة غادة عبد الرازق

وأطلت غادة عبد الرازق مرتدية فستانًا طويلًا وأنيقًا باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم عصري وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد غادة عبد الرازق في المكياج على الألوان البنية والسوداء لتبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق تسريحة بسيطة وجذابة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها العصرية.