بفستان ساحر ... ديانا هشام تتألق في حفل زفافها | شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة ديانا هشام خلال الأحتفال بزفافها مساء أمس وسط حضور الأهل و الأقارب ونجوم الفن والمجتمع.

إطلالة ديانا هشام

تألقت ديانا هشام في زفافها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الناعم الذي حمل بعض التطريزات التي زادت من أناقتها.

لم تبالغ ديانا هشام في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على قطع بسيطة للغاية ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ديانا هشام على الشعر المرفوع من أنامل المصفف حمو محسن، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.