أمينة خليل تستعرض أناقتها بفستان لافت في باريس.. شاهد

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في باريس.

إطلالة أمينة خليل

خطفت أمينة خليل أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة راقية من أختيار الإستايلست محمد أشرف، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

حمل فستان أمينة خليل في باريس توقيع المصمم david koma، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية و الملفتة التي زادت من اناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أمينة خليل بتسريحة شعر من أنامل المصففة Deena Alawaid، ووضعت لها خبيرة التجميل ريهام خليفة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها وكشفت عن جمالها الطبيعي.