قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية
7 أمور تخلصك من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. كم تعرف منها؟
سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. آخر تحديث في البنوك
الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور
وزير الخارجية : ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي وفرص التعاون
قتيلان على الحدود الهندية الباكستانية وسط روايتين متضاربتين
بدر عبدالعاطي: منتدى العلمين يستهدف بناء شراكات مستدامة بين دول أفريقيا
السعودية الأغلى أم عفيف الأثمن؟.. مفارقة تشعل قمة قطر الليلة في نصف نهائي خليجي 27
وزير الخارجية: التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لا يُبنى بقرارات شخص
35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»
سعر الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

7 أمور تخلصك من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. كم تعرف منها؟

الوسواس القهري في الوضوء والصلاة
الوسواس القهري في الوضوء والصلاة
أمل فوزي

قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الشك في العبادة قد يكون من أنواع الوسواس القهري أو مجرد شك عارض نتيجة لانشغال الشخص.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمد عن علاج الوسواس القهري في الوضوء والصلاة ، أن الفرق بين الوسواس القهري والشك العارض هو في استمرارية هذه الحالة؛ فإذا كانت الشكوك مستمرة، خاصة أثناء الصلاة أو الوضوء أو العبادة بشكل عام، فهذه قد تكون حالة وسواس قهري تستدعي استشارة طبيب مختص".

وأضافت أن مريض الوسواس القهري يعاني من شك دائم، ويجب عليه استشارة طبيب لتحديد حالته، مع الاستعانة بالأذكار والمعوذتين التي تساعده في التعامل مع هذه الوساوس".

علاج الوسواس القهري في الوضوء والصلاة

ونصح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الوسواس عندما يتحول إلى قهري يجب تجاهله تمامًا، مشيرًا إلى أن الوسواس من الشيطان.

وذكر "ممدوح"، أنه  للتخلص من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة هناك ثلاثة أمور ينبغي الحرص عليها باستمرار، و أولها الاستعاذة بالله باستمرار ثم تكثر من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ثم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن أفضل الذكر لطرد الوسواس هو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة مرة في اليوم والاستغفار مائة مرة يوميا، بالإضافة إلى قول "يا مقسط" فور الاستيقاظ من النوم مائة مرة.

ونبه إلى أنه بالمواظبة على هذا الورد اليومي لن يكون هناك وسواس على الإطلاق بإذن الله، أما الأمر الثالث هو مخالفة ما يرد إلى الذهن وبعد ذلك نذهب للطبيب النفسي".

الوسواس ابتلاء

ولفت الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء،  إلى أن الوساوس أمر يبتلى به بعض الناس وعليهم ألا يستمروا فيه ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فقال الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ».

وبين أن الوسواس يختلف عن حديث النفس، فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.

ونوه إلى أنه في بعض حالات الوسواس القهري يكون هناك خلل في الكيمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاج فيذهب الوسواس، ولكن العلاج الأقوى هي همة نفسك.

وأفاد بأن المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي الإنسان ويوسوس له من جهتين هما: «الجهة الفوقية، والتحتية».

وأشار إلى أنهما جهتان محظورتان على الشيطان الذي يتحكم بالأربع جهات الأخرى، كما أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم من الجهة الفوقية لأن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه من هذه الجهة.

وأكد أنه لا يستطيع مخلوق في الأرض ولا في السماء أن يمنع رحمة الله عز وجل من النزول، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)» سورة فاطر.

وتابع: أما بالنسبة للجهة التحتية فهي محظورة أيضًا على الشيطان، لأن الإنسان إذا سجد لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيلطم إبليس خده وقال يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود لآدم فأبيت فدخلت النار.

علاج الوسواس القهري في الوضوء والصلاة علاج الوسواس القهري الوسواس القهري في الوضوء والصلاة علاج الوسواس في الوضوء والصلاة الوسواس في الوضوء والصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

من الجيم.. شاهد مصطفى شوبير يتألق في أحدث ظهور

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر

فيتور بيريرا

الزمالك ينهي أزمة البرتغالي فيتور بيريرا بعد شكواه ضد النادي

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد