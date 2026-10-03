الرئيس السيسي: نعتز بما تحقق خلال فترة رئاسة مصر للجنة «نيباد»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا نعتز بما تحقق خلال فترة رئاسة مصر للجنة نيباد، حيث شهدت رئاسة مصر دفعا لإنشاء صندوق للتنمية لتوفير التمويل للمشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤسه قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «أودا - نيباد»، برئاسة مشتركة مع رئيس جمهورية أنجولا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات للوكالة، وبمشاركة رؤساء وممثلي الدول المؤسسة للوكالة، وهي مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا، فضلاً عن رئيس جمهورية بوروندي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمديرة التنفيذية لوكالة «أودا - نيباد».