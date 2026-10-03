الرئيس السيسي: أفريقيا شهدت تحولات جذرية.. والقطاع الخاص قاطرة التنمية

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم مسيرة التنمية في القارة الأفريقية.

مبادرة الشراكة الجديدة

وقال الرئيس السيسي إن 25 عامًا مرت على إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد»، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية شهدت تحولات جذرية خلال العقود الماضية، وهو ما يتطلب تطوير الرؤى وآليات العمل التنموي بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة.

وأكد الرئيس أن القطاع الخاص يمثل قاطرة أساسية للتنمية ومحركًا مهمًا للنمو وخلق فرص العمل، مشددًا على أهمية توفير البيئة الاستثمارية المواتية التي تمكنه من القيام بدوره في دعم الاقتصادات الأفريقية.

دعم البنية التحتية بالقارة الأفريقية

وأشار السيسي إلى أن «نيباد» أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم البنية التحتية بالقارة الأفريقية، إلى جانب دعم جهود التنمية وتعزيز التكامل بين دول القارة.

تحقيق أهداف التنمية في أفريقيا

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية في أفريقيا، وتعزيز قدرات المؤسسات الأفريقية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب القارة.