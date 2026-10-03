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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 3 أكتوبر 2026 في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 3 أكتوبر 2026 في البنوك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 3 أكتوبر 2026 في البنوك
عبد الفتاح تركي

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط متابعة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية في البنوك العاملة بالسوق المصرية، وتفاوت محدود بين مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفق آخر الأسعار الواردة في البيانات محل المتابعة اليوم.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 59.01 جنيه للشراء، و59.18 جنيه للبيع، بينما اختلفت أسعار العملة الأوروبية من بنك إلى آخر بحسب سعر الشراء وسعر البيع المعلن لدى كل مؤسسة مصرفية.

وتحظى أسعار اليورو اليوم باهتمام المتعاملين في سوق الصرف، إلى جانب الباحثين عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة مع استمرار متابعة حركة العملة الأوروبية في البنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية، على أن تعود التعاملات المصرفية بصورة طبيعية بعد انتهاء العطلة.

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ما سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 59.01 جنيه للشراء، و59.18 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة، بينما سجلت العملة الأوروبية مستويات مختلفة في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتأتي هذه الأسعار في ظل استقرار نسبي لسعر اليورو خلال اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وهي الحالة التي تنعكس على متابعة الأسعار المعلنة وآخر مستويات التعاملات المسجلة قبل العطلة.

وتشير تقارير منشورة اليوم إلى استقرار اليورو أمام الجنيه في معظم البنوك، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع، فيما سجل أعلى سعر للبيع 59.51 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وفق أحدث البيانات المنشورة اليوم.

كم سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 59.01 جنيه للشراء، و59.18 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة في التقرير.

ويأتي سعر البنك المركزي ضمن الأسعار التي يترقبها المتعاملون في سوق العملات، باعتباره مؤشرًا مهمًا عند متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال اليوم.

سعر الدولار و سعر اليورو اليوم

ما سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي إلى 58.71 جنيه للشراء، و59.09 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في النص محل التقرير.

ويبحث العملاء بصورة مستمرة عن سعر اليورو في البنك الأهلي باعتباره من أبرز أسعار العملات التي تحظى بمتابعة واسعة، خاصة عند مقارنة سعر الشراء بسعر البيع بين البنوك المختلفة.

ما سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 58.77 جنيه للشراء، و59.25 جنيه للبيع.

ويأتي سعر بنك الإسكندرية ضمن مستويات الأسعار التي تشهد تفاوتًا محدودًا بين البنوك، وهو ما يدفع المتعاملين إلى مقارنة أسعار الشراء والبيع قبل إجراء معاملات مرتبطة بالعملة الأوروبية.

ما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 58.89 جنيه للشراء، و59.38 جنيه للبيع.

ويعكس هذا السعر استمرار وجود فروق محدودة بين مستويات اليورو في البنوك المصرية، بالتزامن مع استقرار التعاملات خلال عطلة القطاع المصرفي اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.

ما سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 59.15 جنيه للشراء، و59.51 جنيه للبيع.

ويعد سعر البيع البالغ 59.51 جنيه من أعلى مستويات بيع اليورو التي ظهرت في البيانات المنشورة اليوم، وهو ما أكدته تقارير حديثة عن أسعار العملة الأوروبية في البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم

ما سعر اليورو في بنك مصر اليوم

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم نحو 58.71 جنيه للشراء، و58.96 جنيه للبيع.

ويواصل سعر اليورو في بنك مصر جذب اهتمام الباحثين عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، إلى جانب متابعة السعر في البنك الأهلي والبنك المركزي وباقي البنوك العاملة في السوق المصرية.

ما سعر اليورو في بنك البركة اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 58.86 جنيه للشراء، و59.34 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن المستويات المتفاوتة بصورة محدودة بين البنوك، في ظل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال عطلة القطاع المصرفي اليوم.

ما سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى 58.89 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.

ويبحث المتعاملون عن سعر اليورو في بنك قناة السويس ضمن مقارنات أسعار العملة الأوروبية في البنوك، خاصة لمعرفة الفروق بين سعر الشراء وسعر البيع.

ما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم

سجل سعر الشراء في البنك المصري الخليجي نحو 58.88 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 59.38 جنيه.

ويأتي سعر البنك المصري الخليجي ضمن مستويات التداول التي تحظى بالمتابعة عند رصد أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.

سعر اليورو اليوم

ما سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية اليوم

بلغ سعر الشراء في بنك التنمية الصناعية نحو 58.89 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 59.37 جنيه.

ويأتي ذلك ضمن أسعار اليورو المعلنة للبنوك محل المتابعة، مع استمرار اهتمام المواطنين والمتعاملين بمعرفة أحدث سعر للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري.

لماذا يهتم المواطنون بسعر اليورو اليوم

يبحث المواطنون والمتعاملون في سوق العملات عن سعر اليورو اليوم بصورة مستمرة لمعرفة قيمة العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، ومتابعة الفروق بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة.

كما ترتبط متابعة سعر اليورو باحتياجات متعددة لدى الأفراد والشركات، لذلك تحظى تحديثات أسعار العملات الأجنبية باهتمام كبير، خصوصًا عند وجود فروق بين سعر الشراء وسعر البيع من بنك إلى آخر.

وتشير أحدث التقارير المنشورة اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 إلى استقرار سعر اليورو في البنوك خلال العطلة الأسبوعية، مع تسجيل فروق محدودة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 59.51 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وفق أحدث البيانات المنشورة.

انهيار سعر اليورو بسبب قرار روسيا بشأن إمدادات الغاز

ما أبرز أسعار اليورو في البنوك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

البنك المركزي: 59.01 جنيه للشراء، و59.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 58.71 جنيه للشراء، و59.09 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 58.77 جنيه للشراء، و59.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 58.89 جنيه للشراء، و59.38 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 59.15 جنيه للشراء، و59.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 58.71 جنيه للشراء، و58.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 58.86 جنيه للشراء، و59.34 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 58.89 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 58.88 جنيه للشراء، و59.38 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 58.89 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.

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