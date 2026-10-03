سقوط تشكيل عصابي لإعادة تدوير مخدر البودر.. 176 كيلو مخدرات بقيمة 450 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قيام تشكيل عصابى، يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد وأحدهم محكوم عليه بالإعدام فى جنايات “اتجار بالمواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، وسلاح نارى بدون ترخيص”، بجلب وإعادة تدوير مخدر البودر تمهيداً للاتجار به متخذين من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط عنصرين، وضُبط بحوزتهما “176 كيلو جراما من مخدر البودر - كمية من الأدوات والخامات المستخدمة فى إعادة التدوير”.

بمواجهتهما، أقرا بقيامهما بإعادة تدوير مخدر البودر الخام تمهيداً للاتجار به وحصولهما على المخدر من عنصرين آخرين "متواجدين حالياً خارج البلاد" من خلال إرسال خام البودر المخدر لهما من الخارج عن طريق طرود “مشمولها مواد خام لتصنيع المواسير البلاستيكية”، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 450 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تنسيقاً والجهات المعنية ضبط العنصرين الهاربين.









