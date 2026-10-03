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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نصاب يوهم المواطنين بقدرته على توفير البيانات من شركات الاتصالات

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لقدرته على توفير بيانات المواطنين المسجلة لدى شركات الإتصالات بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة )، وضبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على منحهم البيانات المشار إليها (رغم عدم حيازته لأية بيانات) والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ومطالبتهم بتحويل مبالغ ماليه له وعقب إستيلائه عليها يقوم بغلق هاتفه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الإتصالات التواصل الإجتماعى شركات الإتصالات

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