القبض على شخصين تعديا على قائد سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بمزاولة مهنة منادى سيارات وطلب مبلغ مالى منه نظير توقف سيارته بأحد الشوارع بالقاهرة وتهديده بإلحاق الأذى به.







وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (بائعين متجولين - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة ، أسيوط")، وبمواجهتهما أقر أحدهما بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكى بتاريخ 29/ سبتمبر المُنقضى حال قيامه بعرض بضاعته عليه بإلحاح وإعتراض الشاكى على طريقته ، تدخل على إثرها الثانى وتعديا عليه لفظياً ونفيا مزاولتهما مهنة مناديا سيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









