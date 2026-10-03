مريض نفسى.. القبض على المتهم بالإساءة للأديان في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمنت قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والإساءة للأديان بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته تبين أنه مهتز نفسيا، وبإستدعاء والده قرر بأن نجله يعانى من إضطرابات نفسية، وسبق علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.