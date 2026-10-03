ننشر تفاصيل التحقيقات في حيازة 3 عمال لـ 11 كيلو حشيش ومقاومة السلطات في المعصرة

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع 3 عمال تاجروا في جوهر الحشيش المخدر وضبط بحوزتهم 11 كيلو مخدرات وقاوموا السلطات في المعصرة بالقاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 779 لسنة 2026 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 1570 لسنة 2026 كلي حلوان وأشرف عليها المستشار هشام رفعت المحامي العام الأول لنيابات حلوان الكلية قيام «أحمد .م»، 24 سنة، عامل، «شريف .أ»، 25 سنة، عامل، «محمود .أ»، 27 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، أحرز الأول والثاني جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاوم المتهمان الثاني والثالث الضابط أحمد سمير، مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات حال كونه أحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته لمنعه من ضبطهما متلبسين بجريمتهما وكان ذلك بان أشهرا سلاحهما الأبيض في مواجهته إلا أنهما لم يبلغا مقصدهما وتمكن من ضبطهما.

وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين الثاني والثالث «مطاوي قرن غزال» دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.