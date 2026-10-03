1500 مستثمر أفريقي في العلمين.. مصر تعيد رسم دورها كمنصة لتوسع الشركات الأفريقية عالميا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة.

ويعقد منتدى العلمين أفريقيا خلال الفترة 2-4 أكتوبر 2026، تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي الصادر في فبراير2026، والقاضي بعقد المنتدى بصورة دورية كل عامين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر.

وشهد المنتدى حضوراً واسعاً يضم 1500 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، كبار المسئولين، وممثلو القطاعين العام والخاص، إلى جانب قادة المال والأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

تحويل اللقاءات إلي شراكات ومشروعات

ويستهدف المنتدي في دورته الأولي تحويل المناقشات واللقاءات بين الحضور من مختلف القطاعات إلي شراكات واستثمارات جدة.

وشهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين مجموعة العربي وشركة «Malben Engineering» الجنوب إفريقية، المتخصصة في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية والأجزاء المستخدمة في صناعة السيارات، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات في إفريقيا «Africa Automotive Investment Forum»،

وتستهدف الاتفاقية دعم تطوير سلاسل إمداد قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي لمكوناته، إلى جانب استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإفريقية والاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر وجنوب إفريقيا ويعزز فرص الاستثمار في قطاع مكونات السيارات..

جانب من توقيع الاتفاقية

رؤية مصر لتعزيز ريادة الأعمال في أفريقيا

طرحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مشاركتها رؤيتها لتعزيز دور ريادة الأعمال في أفريقيا والتي تضمنت تهيئة منظومة متكاملة من التمويل والتنظيم والوصول إلى الأسواق، تمكنها من النمو والتوسع والمنافسة إقليميا ودوليا.

وأعلنت الوزارة العمل مع الجهات المعنية على تطوير الإطار التنظيمي للشركات، عبر تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يشمل تطوير إطار أوضح لأدوات التمويل القابلة للتحويل إلى حصص ملكية، ومراجعة القواعد المرتبطة بالأسهم الممتازة وحقوق التصويت، إلى جانب تطوير القواعد الخاصة بزيادات رأس المال وتقييم الشركات واتفاقيات المساهمين والاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني.

وقال الدكتور محمد فريد، إن جهود التطوير تشمل رقمنة خدمات ما بعد التأسيس وربط قواعد البيانات الحكومية والحد من تكرار المستندات، بما يقلل الخطوات والوقت اللازمين أمام الشركات للوصول إلى التمويل وإتمام الصفقات.

وأكد الوزير أن التطور التكنولوجي يتيح تطوير آليات عملية لربط الأسواق وتيسير التعاملات العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة أو بورصة مشتركة يتطلب عوامل اقتصادية ومؤسسية أوسع.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ربط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي من خلال العمل مع الشركات القائمة والقطاعات الإنتاجية لمعالجة تحديات فعلية، بما يوفر فرصا للحصول على عملاء واختبار الحلول وبناء نماذج أعمال قابلة للتوسع.

وزير الاستثمار خلال مشاركته في المنتدي

لقاءات ثنائية لتعزيز التصدير

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تعزيز أدوات التمويل وضمان الصادرات، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

تناولت المباحثات مع «Afreximbank» فرص التعاون في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بما يسهم في ربط الشركات المصرية بالفرص التمويلية والتجارية في الأسواق الأفريقية.

ومع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE» تم مناقشة الاستفادة من أدوات ائتمان الصادرات والتمويل في دعم التوسع الخارجي، إلى جانب فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

جانب من لقاءات وزير الاستثمار

تعزيز فرص التمويل والاستثمار

بحثت وزارة الاستثمار فرص تعزيز التعاون في مجالات تمويل التجارة والاستثمار، والاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي، ودعم الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة ، إلى جانب بحث سبل مساندة الشركات المصدرة الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية.

وتم مناقشة تعزيز التواصل بين مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي ومجتمع الأعمال المصري، من خلال التنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية، للتعرف على احتياجات الشركات والمشروعات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

واستهدف اللقاء دعم زيادة انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية.