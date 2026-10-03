قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: «نيباد» إحدى الركائز الرئيسية للعمل التنموي الأفريقي.. ونسعى لتعزيز قدراتها
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يترأسان أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة (أودا - نيباد)
مصرع 5 عمال إثر انهيار منجم شمال أفغانستان
أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات
اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة نانتوكيت.. وخفر السواحل الأمريكي يبدأ البحث
تعرض لأول مرة.. مكالمة مسربة تكشف تفاصيل علاقة عبد الرحمن منصور بخيرت الشاطر
خالد الجندي: الدولارات تُبيح المحظورات لدى مُروّجي الشائعات ضد الوطن
الرئيس السيسي: النيباد أسهمت في دعم البنية التحتية بالقارة الأفريقية
خالد الجندي: جماعات ومنظمات بحثية تستهدف تدمير الدولة بالشائعات .. فيديو
800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
لمكافحة الإغراق.. الصين تفتح تحقيقا بشأن مادة كيميائية واردة من الاتحاد الأوروبي
الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق غير المكتملة.. متى يبدأ الإقرار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1500 مستثمر أفريقي في العلمين.. مصر تعيد رسم دورها كمنصة لتوسع الشركات الأفريقية عالميا

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح منتدى العلمين أفريقيا
الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح منتدى العلمين أفريقيا
علياء فوزى

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة.

ويعقد منتدى العلمين أفريقيا خلال الفترة 2-4 أكتوبر 2026، تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي الصادر في فبراير2026، والقاضي بعقد المنتدى بصورة دورية كل عامين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر.

وشهد المنتدى حضوراً واسعاً يضم 1500 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، كبار المسئولين، وممثلو القطاعين العام والخاص، إلى جانب قادة المال والأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

تحويل اللقاءات إلي شراكات ومشروعات

ويستهدف المنتدي في دورته الأولي تحويل المناقشات واللقاءات بين الحضور من مختلف القطاعات إلي شراكات واستثمارات جدة. 

وشهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين مجموعة العربي وشركة «Malben Engineering» الجنوب إفريقية، المتخصصة في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية والأجزاء المستخدمة في صناعة السيارات، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات في إفريقيا «Africa Automotive Investment Forum»، 
وتستهدف الاتفاقية دعم تطوير سلاسل إمداد قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي لمكوناته، إلى جانب استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإفريقية والاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر وجنوب إفريقيا ويعزز فرص الاستثمار في قطاع مكونات السيارات..

جانب من توقيع الاتفاقية 

رؤية مصر لتعزيز ريادة الأعمال في أفريقيا

طرحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مشاركتها رؤيتها لتعزيز دور ريادة الأعمال في أفريقيا والتي تضمنت تهيئة منظومة متكاملة من التمويل والتنظيم والوصول إلى الأسواق، تمكنها من النمو والتوسع والمنافسة إقليميا ودوليا.

وأعلنت الوزارة العمل مع الجهات المعنية على تطوير الإطار التنظيمي للشركات، عبر تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يشمل تطوير إطار أوضح لأدوات التمويل القابلة للتحويل إلى حصص ملكية، ومراجعة القواعد المرتبطة بالأسهم الممتازة وحقوق التصويت، إلى جانب تطوير القواعد الخاصة بزيادات رأس المال وتقييم الشركات واتفاقيات المساهمين والاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني.

وقال الدكتور محمد فريد، إن جهود التطوير تشمل رقمنة خدمات ما بعد التأسيس وربط قواعد البيانات الحكومية والحد من تكرار المستندات، بما يقلل الخطوات والوقت اللازمين أمام الشركات للوصول إلى التمويل وإتمام الصفقات.

وأكد الوزير أن التطور التكنولوجي يتيح تطوير آليات عملية لربط الأسواق وتيسير التعاملات العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة أو بورصة مشتركة يتطلب عوامل اقتصادية ومؤسسية أوسع.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ربط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي من خلال العمل مع الشركات القائمة والقطاعات الإنتاجية لمعالجة تحديات فعلية، بما يوفر فرصا للحصول على عملاء واختبار الحلول وبناء نماذج أعمال قابلة للتوسع.

وزير الاستثمار خلال مشاركته في المنتدي

لقاءات ثنائية لتعزيز التصدير

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تعزيز أدوات التمويل وضمان الصادرات، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

تناولت المباحثات مع «Afreximbank» فرص التعاون في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بما يسهم في ربط الشركات المصرية بالفرص التمويلية والتجارية في الأسواق الأفريقية.

ومع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE» تم مناقشة الاستفادة من أدوات ائتمان الصادرات والتمويل في دعم التوسع الخارجي، إلى جانب فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

جانب من لقاءات وزير الاستثمار 

تعزيز فرص التمويل والاستثمار
بحثت وزارة الاستثمار فرص تعزيز التعاون في مجالات تمويل التجارة والاستثمار، والاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي، ودعم الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة ، إلى جانب بحث سبل مساندة الشركات المصدرة الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية.

 وتم مناقشة تعزيز التواصل بين مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي ومجتمع الأعمال المصري، من خلال التنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية، للتعرف على احتياجات الشركات والمشروعات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

واستهدف اللقاء دعم زيادة انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية.

منتدى العلمين إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات ريادة الأعمال التصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة انتصارات أكتوبر

الفاعليات

جامعة قناة السويس تتوج بالمركز الثاني في أفضل تنظيم لاستقبال الشعلة و20 ميدالية ودرع المستوى الأول

ميناء دمياط

ميناء دمياط: تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

بالصور

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

فيديو

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد