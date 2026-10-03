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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أذاعها عمرو أديب.. مكالمة مسربة تكشف علاقة عبد الرحمن منصور بخيرت الشاطر

مكالمة
مكالمة

عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، مكالمة مسربة تناولت تفاصيل موقف جمع بين الإخواني الهارب بالخارج عبد الرحمن منصور مؤسس «متصدقش» والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وذلك من خلال اتصاله مع مراسلة سابقة بوكالة رويترز.

وتضمن نص المكالمة حديثًا بين عبد الرحمن منصور ومراسلة سابقة بوكالة رويترز، للتوصية عليها لدى خيرت الشاطر والاعتماد عليها في نشر أخبار الإخوان.

فيما أشارت الصحفية في المكالمة أن صديقا لها كان يجلس برفقة صحفيين اثنين، حين ورد الاتصال لخيرت الشاطر فقيل له: «عبد الرحمن منصور»، بصوت عالٍ. 

وأضاف أن اسم عبد الرحمن منصور أثار تفاعل الصحفيين الحاضرين، حيث تساءلا باستغراب: «إيه ده؟ عبد الرحمن منصور نفسه؟»، ليرد الشاطر ضاحكاً ويجري المحادثة.

ووصفت المكالمة هذه اللحظة بأنها كانت أشبه بـ «لقطة من لقطات العصر الجميل»، مثلا اتصال «عبد الحليم» يتصل «عبد الوهاب».

عمرو أديب عبد الرحمن منصور أخبار توك شو أخبار وتقارير الحكاية

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