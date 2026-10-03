قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية
7 أمور تخلصك من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. كم تعرف منها؟
سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. آخر تحديث في البنوك
الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور
وزير الخارجية : ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي وفرص التعاون
قتيلان على الحدود الهندية الباكستانية وسط روايتين متضاربتين
بدر عبدالعاطي: منتدى العلمين يستهدف بناء شراكات مستدامة بين دول أفريقيا
السعودية الأغلى أم عفيف الأثمن؟.. مفارقة تشعل قمة قطر الليلة في نصف نهائي خليجي 27
وزير الخارجية: التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لا يُبنى بقرارات شخص
35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»
سعر الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في بدر.. غدا

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، الحكم على متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في بدر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 4992 لسنة 2026 جنايات بدر، المقيدة برقم 5661 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا العامة قيام المتهم «صالح .أ» بالانضمام جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر الحكم على متهم خلية بدر إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

جامعة تكنولوجية

عقود مؤقتة .. ضوابط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية

إساءة معاملة المرضى النفسيين

عقوبات رادعة لإساءة معاملة المرضى النفسيين.. الحبس يصل إلى 3 سنوات

النائب عيد حماد

برلماني: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع مفتاح تقليل الواردات ودعم الاقتصاد

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد