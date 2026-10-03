قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف شديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية وتتسبب في فيضانات.. عمليات إنقاذ وإجلاء واسعة
بدء المرحلة الأولى من خطة التطوير داخل الزمالك
وزير الخارجية: التصريحات الإثيوبية محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عن أزماتها الداخلية
شريك رئيسي في التنمية.. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي
الإخوان أبرز من يستخدم هذا الأسلوب.. خالد الجندي: «في واحد ممكن يدخل عليك بكلام الدين وهو عدو لئيم»
فرص سقوط أمطار.. الأرصاد: أجواء خريفية مائلة للحرارة حتى الجمعة
رئيس الوزراء: أمامنا فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات والمجتمعات
الرئيس السيسي: نعتز بما تحقق خلال فترة رئاسة مصر للجنة «نيباد»
الإعفاء من الضريبة العقارية.. الحالات والشروط ومواعيد تقديم الإقرار
وزير الإتصالات يبحث تطوير الصناعة المحلية لأجهزة المحمول في مصر
الرئيس السيسي: الـ«نيباد» إحدى الركائز الرئيسية للعمل التنموي بأفريقيا
موقف مصر ثابت.. الرئيس السيسي: ندعم سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موقف مصر ثابت.. الرئيس السيسي: ندعم سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على حرص مصر على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في الصومال، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي .
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، على هامش فعاليات منتدى "العلمين.. أفريقيا للأعمال" المنعقد بمدينة العلمين الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس رحب بالرئيس الصومالي، معرباً عن تقديره لمشاركته في المنتدى، ومشيداً بما تشهده العلاقات المصرية الصومالية من تطور ملحوظ، لا سيما منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير 2025.
وأكد السيد الرئيس ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على حرص مصر على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في الصومال، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.
 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره لحرص الرئيس على التشاور والتنسيق المستمرين مع بلاده، مؤكداً اعتزاز الصومال بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، ومثمناً الدعم الذي تقدمه مصر للصومال على المستويات السياسية والأمنية والتنموية.
 

وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر، بقيادة  الرئيس، للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، ومساندة المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.


وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الداخلية في الصومال، حيث أكد  الرئيس أهمية تعزيز التوافق الوطني بين مختلف القوى والمكونات الصومالية بما يدعم وحدة الدولة ويحافظ على استقرارها ويجنبها التحديات الأمنية.
 

وشدد على استمرار مصر في تقديم الدعم للصومال ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الرئيسان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والصومال ودول المنطقة إزاء القضايا المرتبطة بأمن واستقرار القرن الأفريقي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وصون مصالح دول وشعوب المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري سيادة الصومال وسلامة أراضيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ترشيحاتنا

رئيس المفوضية الأفريقية

المفوضية الأفريقية: يجب منح نيباد اهتماما أكبر للقيام بدورها التنموي ودعم الاستثمار الكلي

بيتكوين

بيتكوين تفقد مستوى 85 ألف دولار رغم مقترح أمريكي لتعزيز مشاركة المؤسسات في سوق العملات المشفرة

ممثل الجزائر

ممثل الجزائر أمام قمة نيباد: أفريقيا لا يمكن أن تبني مستقبلها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية

بالصور

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

فيديو

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد