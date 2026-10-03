السيسي يدعو لتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القارة الإفريقية

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة الدول المؤسسة للنيباد بمدينة العلمين الجديدة، إلى توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القارة الإفريقية، وابتكار آليات أكثر فاعلية لتمويل التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذ مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية بالقارة الإفريقية.

ولفت إلى أهمية توفير بيئة استثمارية مواتية وتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.