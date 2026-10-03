70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان نسبة الأسئلة المقالية في امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لدفعة العام الدراسي الحالي 70% ، بينما سيكون هناك 30 أسئلة اختيار من متعدد واسئلة ضع علامة صح أو خطأ.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة نسبة الأسئلة المقالية في امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات ICT المقررة على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لـ80% من اجمالي أسئلة الامتحان .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه لا تغيير في مواصفات امتحانات المرحلتين الابتدائية والاعدادية

وحذر المصدر جميع الطلاب وأولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات السوشيال ميديا التي تهدف فقط لإرباك الطلاب واثارة الجدل طوال فترة الدراسة ، مشددا على أن أي قرارات جديدة تخصل الامتحانات يتم اعلانها رسميا في بيانات رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم ويتم اخطار المدارس بها بشكل رسمي و واضح .

وأوضح المصدر ، أن مادة تكنولوجيا المعلومات ، مقررة دراسيًا على الطلاب لكنها لا تضاف إلى المجموع الكلي، ويأتي تدريسها للطلاب في إطار خطة تطوير المناهج الدراسية، وإكساب الطلاب مهارات رقمية مبكرة تواكب متطلبات العصر.

وعلى جانب آخر ، كانت قد عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع : ( مدراء التعليم العام / مديرى المراحل التعليمية بالمديريات / مديرى إدارات المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات /موجهى عموم وموجهى المواد الدراسية ) ، وذلك بحضور مستشارى المواد الدراسية

قد شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع على :