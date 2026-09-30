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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر اليورو اليوم 30 سبتمبر 2026 أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم 30 سبتمبر 2026 في البنوك المصرية
سعر اليورو اليوم 30 سبتمبر 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وفق آخر تحديث لأسعار العملات، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر، ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق المصرفية لتحركات العملة الأوروبية مقابل الجنيه. وتُظهر البيانات المنشورة اليوم تفاوتًا في أسعار اليورو بين البنوك، بما يعكس اختلاف أسعار الشراء والبيع المعلنة لدى كل بنك.

وبحسب البيانات الواردة في النص محل التقرير، سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 58.96 جنيه للشراء، و59.13 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار العملة الأوروبية عند مستويات مختلفة في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية.

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وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العملات تتغير خلال ساعات التعاملات، ولذلك فإن السعر المعلن في وقت معين قد يختلف عن السعر في وقت آخر من اليوم، وهو ما تؤكده التحديثات المنشورة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت تحركات مختلفة في أسعار اليورو خلال التعاملات.

كم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026؟

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 58.96 جنيه للشراء، و59.13 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث لأسعار العملات الوارد في البيانات محل التقرير.

وتعكس أسعار الشراء والبيع القيمة التي يعلنها البنك عند التعامل مع العملة الأوروبية، إذ يشير سعر الشراء إلى السعر الذي يشتري به البنك اليورو، بينما يشير سعر البيع إلى السعر الذي يبيع به اليورو للعملاء، مع إمكانية تغير الأسعار وفق آخر تحديثات البنوك خلال ساعات العمل.

كم سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم نحو 58.85 جنيه للشراء، و59.13 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويتابع عملاء بنك مصر سعر العملة الأوروبية بصورة مستمرة، خصوصًا مع اختلاف سعر اليورو من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار الشراء والبيع من الموضوعات التي تحظى باهتمام المتعاملين في سوق الصرف.

سعر اليورو فى مصر

ما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 58.85 جنيه للشراء، و59.13 جنيه للبيع، بحسب البيانات محل التقرير.

ويأتي سعر اليورو في البنك الأهلي ضمن مستويات الأسعار المعلنة لدى البنوك المصرية، مع استمرار متابعة حركة العملة الأوروبية أمام الجنيه على مدار تعاملات اليوم.

كم سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 58.84 جنيه للشراء، و59.13 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث الوارد في البيانات محل التقرير.

وتختلف أسعار العملات الأجنبية بين البنوك وفق التحديثات المعلنة لديها، وهو ما يجعل سعر اليورو قابلًا للتغير خلال اليوم بحسب حركة السوق المصرفية.

ما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB؟

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 58.85 جنيه للشراء، و59.08 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويعد البنك التجاري الدولي من البنوك التي يحرص العملاء على متابعة أسعار العملات الأجنبية بها، خصوصًا عند إجراء معاملات تتطلب شراء أو بيع اليورو مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم

كم سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 59.03 جنيه للشراء، و59.22 جنيه للبيع، بحسب البيانات محل التقرير.

ويظهر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى مختلف عن بعض البنوك الأخرى، وهو ما يعكس تفاوت أسعار العملة الأوروبية من بنك إلى آخر في السوق المصرفية.

ما سعر اليورو في بنك البركة اليوم؟

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 58.80 جنيه للشراء، و59.09 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث الوارد في البيانات محل التقرير.

وتستمر متابعة أسعار اليورو في البنوك المصرية بالتزامن مع التحركات اليومية في سوق الصرف، حيث يهتم العملاء بمعرفة السعر المعلن عند الشراء أو البيع.

كم سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم؟

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى 58.85 جنيه للشراء، و59.13 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وتأتي هذه المستويات ضمن أسعار اليورو المعلنة في عدد من البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مع استمرار اختلاف السعر من مؤسسة مصرفية إلى أخرى.

ما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي؟

سجل سعر الشراء في البنك المصري الخليجي نحو 58.83 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 59.13 جنيه، وفق البيانات محل التقرير.

وتوضح هذه الأسعار وجود فارق بين سعر شراء اليورو وسعر بيعه داخل البنك، كما هو الحال في تعاملات العملات الأجنبية عمومًا، مع استمرار تحديث الأسعار وفق حركة السوق.

سعر اليورو اليوم الأحد

كم سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية اليوم؟

بلغ سعر الشراء في بنك التنمية الصناعية نحو 58.81 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 59.08 جنيه، وفق آخر البيانات الواردة.

ويأتي سعر بنك التنمية الصناعية ضمن قائمة أسعار اليورو مقابل الجنيه التي يبحث عنها العملاء اليوم، في ظل اهتمام مستمر بمتابعة سعر العملة الأوروبية داخل البنوك المصرية.

لماذا يختلف سعر اليورو من بنك إلى آخر؟

يختلف سعر اليورو المعلن من بنك إلى آخر، وهو ما يظهر في أسعار الشراء والبيع الواردة للعديد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، كما أن الأسعار قد تشهد تحديثات خلال اليوم الواحد، ولذلك فإن السعر المنشور في بداية التعاملات قد لا يكون هو نفسه السعر عند منتصف أو نهاية التعاملات. وقد أظهرت تحديثات منشورة اليوم بالفعل تحركات في سعر اليورو داخل عدد من البنوك مقارنة بمستويات سابقة خلال اليوم.

ويظل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من المؤشرات التي تحظى باهتمام المتعاملين، سواء من جانب الراغبين في شراء العملة الأوروبية أو بيعها، ولذلك تتزايد عمليات البحث عن أحدث سعر لليورو في البنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي ومختلف البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر اليورو اليوم

كما ينبغي الانتباه إلى أن أسعار العملات المنشورة على المواقع الإخبارية أو صفحات متابعة أسعار الصرف تمثل لقطة زمنية محددة، بينما قد تتغير الأسعار بعد صدور تحديث جديد من البنك، وهو ما يجعل متابعة آخر تحديث أمرًا مهمًا عند اتخاذ قرار متعلق بشراء أو بيع اليورو.

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