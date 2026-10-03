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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع اليابانية تنظم إحاطات إعلامية للرأي العام حول نشر صواريخ بعيدة المدى في مدينة كوماموتو

"الدفاع اليابانية"
"الدفاع اليابانية"
أ ش أ

نظمت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، إحاطات إعلامية لسكان مدينة كوماموتو، الواقعة جنوب غربي اليابان، حول نشر صواريخ بعيدة المدى في معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية، وذلك بمشاركة نحو 220 شخصا إجمالا في ثلاث جلسات إحاطة عُقدت في معسكر "كينجون" التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية بالمدينة.

وذكرت إذاعة إن إتش كيه اليابانية، أن مسئولي وزارة الدفاع استهلوا حديثهم بشرح الأوضاع الأمنية وجهود تعزيز منظومة الدفاع اليابانية، ثم انتقل المشاركون إلى الموقع الذي توجد فيه معدات الإطلاق، حيث قدم المسئولون نبذة تعريفية عن المعدات، موضحين أن أجسام الصواريخ أكبر حجما مقارنة بالإصدارات السابقة.

ولم يعرض المسئولون الصواريخ الفعلية، مبررين ذلك باعتبارها "سرا دفاعيا".. فيما سُمح للسكان بمعاينة معدات الإطلاق بحرية وتوجيه الأسئلة إلى المسئولين المعنيين.

وقد جرى نشر صواريخ موجهة من طراز "تايب-25" السطح-أرض في المعسكر منذ مارس الماضي، وهو سلاح مُصمم لمهاجمة السفن والقطع البحرية الأخرى من اليابسة.

ويبلغ مدى هذه الصواريخ نحو ألف كيلومتر، وأوضحت وزارة الدفاع أنها ستوفر أيضا قدرات الضربات المضادة ضد قواعد الخصوم المحتملين في حال حدوث أي طارئ.

وزارة الدفاع اليابانية إحاطات إعلامية دينة كوماموتو

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