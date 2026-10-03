أحمد عبدالوهاب يبدأ تصوير «ميعاد عشا» مع رامي إمام وهدى المفتي

بدأ الفنان أحمد عبدالوهاب اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائي الجديد «ميعاد عشا»، الذي يجمعه بالمخرج رامي إمام والفنانة هدى المفتي، في تجربة سينمائية جديدة تحمل مزيجًا من الجريمة والتشويق والكوميديا.

ويأتي انطلاق التصوير بعد فترة من التحضيرات والبروفات التي جمعت أبطال وصناع الفيلم، حيث كان رامي إمام قد كشف خلال الأيام الماضية عن كواليس التحضيرات للعمل، من خلال صور جمعته بأحمد عبدالوهاب وهدى المفتي، معلنًا اقتراب بدء التصوير.

ويخوض أحمد عبدالوهاب من خلال «ميعاد عشا» تجربة جديدة، إذ يشارك في بطولة الفيلم وكتابة السيناريو بالتعاون مع الكاتب كريم سامي «كيمز»، بينما يتولى رامي إمام مهمة الإخراج، في أول تعاون سينمائي يجمع بينهما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مشوق، حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون على مائدة عشاء، قبل أن تتحول هذه الليلة إلى سلسلة من المفاجآت بعد وقوع جريمة تغير مسار الأحداث، وتكشف تدريجيًا عن مجموعة من الأسرار والعلاقات بين الشخصيات.

ويجسد أحمد عبدالوهاب وهدى المفتي خلال الأحداث دور زوجين، ضمن مجموعة الأصدقاء التي تدور بينهم وقائع الفيلم، في تركيبة تعتمد على العلاقات المتشابكة والتصاعد الدرامي مع تطور الأحداث.

ويشارك في بطولة «ميعاد عشا» إلى جانب أحمد عبدالوهاب وهدى المفتي كل من عارفة عبدالرسول وعمرو عابد، فيما يواصل صناع الفيلم استكمال باقي التفاصيل الخاصة بالعمل بالتزامن مع انطلاق التصوير.

ويمثل الفيلم عودة المخرج رامي إمام إلى السينما بعد فيلمه الأخير «أبو نسب» الذي عُرض عام 2023، بينما يواصل أحمد عبدالوهاب خطواته السينمائية بعد مجموعة من التجارب التي أثبت خلالها حضوره كممثل وكاتب.

ويُعد «ميعاد عشا» تجربة مختلفة في مسيرة أحمد عبدالوهاب، خاصة مع جمعه بين التمثيل والكتابة، إلى جانب تعاونه للمرة الأولى مع رامي إمام، وهو ما يضيف للعمل خصوصية منذ مراحل التحضير الأولى.

ومن المنتظر أن يكشف صناع الفيلم خلال الفترة المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالشخصيات والأحداث، إلى جانب موعد طرح «ميعاد عشا» في دور العرض السينمائي.