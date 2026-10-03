راكب موتوسيكل.. القبض على لص سرق هاتف فتاة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلته بالمنوفية.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة منوف) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 18/ سبتمبر المنقضى حال سيرها بأحد الطرق بدائرة المركز محل سكنها قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.