وزيرة الإسكان ونظيرها العُماني يتفقدان مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم

قامت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، بجولة تفقدية مشتركة بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم، بحضور السفير المصري لدى سلطنة عُمان والوفد المرافق للوزيرة، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية.



واطلعت المهندسة راندة المنشاوي والوفد المرافق على مخطط مدينة مسقط والرؤية المستقبلية لتطويرها وما تتضمنه من مشروعات عمرانية وعقارية وسياحية، إلى جانب شبكات الطرق والنقل، وخطط التوسع العمراني واستيعاب النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم تقديم شرح حول المخطط العام للمدينة ومراحل التوسع العمراني ومختلف مكونات التنمية المستقبلية.



كما شاهد الجانبان عددًا من الأفلام التعريفية التي تستعرض رؤية تطوير مدينة مسقط والمشروعات العمرانية الكبرى ومن بينها مشروع «الثريا» ومشروع «مدينة السلطان هيثم» وما تضمه هذه المشروعات من مكونات سكنية وخدمية وتجارية وترفيهية، في إطار رؤية متكاملة للتنمية الحضرية والارتقاء بجودة الحياة.



وشهدت الجولة كذلك عرض عدد من المشروعات التي ينفذها مطورون عقاريون مصريون بمدينة السلطان هيثم، ومن بينها مشروعا «جد» و«وادي إزها»، حيث تم استعراض مكونات هذه المشروعات ونماذج التعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان والمطورين العقاريين المصريين، بما يعكس مجالات التعاون والاستثمار المتاحة في القطاع العقاري.



واختُتمت الجولة بتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، والحرص المشترك على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.