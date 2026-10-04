لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

كشف الدكتور أحمد أبو الريش عن نوع من الموز يحمل اسم «بلاليكا»، يتميز بمواصفات مختلفة عن الموز المعتاد، سواء في الشكل أو القوام أو المذاق، مؤكدًا أن هذا الصنف يستحق التجربة.

كل مالاتعرفه عن الموز البلاليكا

وأوضح أبو الريش أن موز بلاليكا يتميز بثماره القصيرة والسميكة، مع لُب سميك وقشرة رقيقة، بينما يتمتع بقوام كريمي وطعم مختلف قليلًا عن الأنواع الشائعة.

وأشار إلى أن وجود طعم قابض بسيط عند تناول الثمرة أمر طبيعي، وقد يكون أكثر وضوحًا عندما لا تكون الثمرة ناضجة بشكل كامل، ويرتبط بوجود التانينات، موضحًا أن هذا الإحساس يقل كلما اكتمل نضج الموز، بينما تزداد حلاوة الطعم ويصبح القوام أكثر كريمية.

فوائد الموز البلاليكا

وبحسب ما ذكره أبو الريش، يحتوي موز بلاليكا على مجموعة من العناصر والمركبات الغذائية المهمة، من بينها البوتاسيوم، الذي يرتبط بوظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى فيتامين B6، الذي يساهم في تكوين النواقل العصبية واستقلاب البروتين.

كما يحتوي على الألياف، وخاصة البكتين، والتي تساعد على الشعور بالشبع ودعم حركة الجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن هذا النوع يحتوي أيضًا على نسبة من النشا المقاوم، الذي يتم تخميره بواسطة بكتيريا القولون وينتج عنه أحماض دهنية قصيرة السلسلة، من بينها البيوتيرات، إلى جانب دوره في دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء.

وأضاف أن النشا المقاوم قد يساهم كذلك في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، فضلًا عن احتواء الموز على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، ومنها المركبات الفينولية.

واختتم أبو الريش حديثه بالإشارة إلى أن سعر موز بلاليكا يُعتبر أقل من أنواع الموز الأخرى، وقد يصل إلى نحو نصف سعرها، داعيًا إلى تجربة هذا الصنف المختلف.