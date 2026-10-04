بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

لفتت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بأحدث إطلالة لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة ملفتة باللون الأسود ، جمعت بين الطابع الشبابي والأناقة.



تفاصيل إطلالة نيكول سابا..

خطفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بأحدث إطلالاتها، بعدما ظهرت بفستان أسود قصير اتسم بالأناقة والجرأة، ليبرز رشاقتها ويمنحها حضورًا لافتًا.

واختارت نيكول فستانًا باللون الأسود، جاء بتصميم قصير مع الأكمام الدانتيل، وهو ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة على الإطلالة، بينما حافظ اللون الأسود على طابعها الأنيق والجريء في الوقت نفسه.

واعتمدت نيكول تسريحة شعر منسدلة، مع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، واكتفت بعدد من الإكسسوارات البسيطة التي أكملت اللوك دون أن تطغى على تصميم الفستان.

وتفاعل جمهور نيكول سابا مع صور إطلالتها، مشيدين باختيارها وتنسيقها الذي جمع بين الانوثه والاناقه، خاصة مع تفاصيل الدانتيل التي منحت الفستان طابعًا مميزًا.







