قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من النصائح للوقاية من الجلطات، مؤكدًا أن الحماية منها تبدأ منذ الطفولة وليس بعد سن الأربعين.

وأوضح شعبان، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الالتزام بنمط حياة صحي يساعد على الوقاية من عوامل الخطورة،

10 وصايا للوقاية من الجلطات

وشملت الوصايا تناول الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، وعدم الإفراط في النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة، مع تعويد الأطفال على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان، إلى جانب الإكثار من شرب الماء.

كما شدد على ضرورة تجنب زيادة الوزن والسمنة، وممارسة الرياضة بانتظام، مشيرًا إلى المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد الوجبات، والحصول على نوم كافٍ من حيث الكمية والكيفية.

ودعا إلى الامتناع عن التدخين وتجنب مجالسة المدخنين، وكذلك تجنب المخدرات والمكملات والهرمونات والإفراط في تناول المسكنات.

وأكد أهمية التعامل مع عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول من خلال المتابعة الطبية المنتظمة والالتزام بالعلاج، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات صحية.

وتضمنت الوصايا أيضًا الاهتمام بالحالة المزاجية، والخروج أسبوعيًا لكسر روتين الحياة وتخفيف ضغوط العمل، فضلًا عن تجنب الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان.

واختتم شعبان منشوره بالدعوة إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، قائلًا: «ما تزعلوش».