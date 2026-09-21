ياسمين رئيس تنضم لبطلات رمضان 2027 بمسلسل ما تيجي نشوف

تشارك الفنانة ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2027 بمسلسل مع الفنان أحمد فهمي يحمل اسم ما تيجي نشوف وهو بطولة مشتركة بينهما.



والعمل مكون من 15 حلقة وهو من تأليف ورشة Exi وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي وإنتاج شركة سينرجي.





وفي سياق آخر، تصور ياسمين رئيس في الوقت الحالي فيلم شمس الزناتي مع الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.ومن ناحية آخرى، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.



كما حقق فيلم ماما وبابا، إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.



والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.